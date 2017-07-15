Радіо Свобода Daily: Добкін із підозрою, але наразі без арешту

Добкін із підозрою

Тримаючи особисті паспорти в одній руці й чорну спортивну сумку в іншій, депутат із «Опозиційного блоку» Михайло Добкін зайшов до приміщення Генеральної прокуратури України. За деякий час вийшов і розповів, що був здивованим, що його не арештували, а лише озвучили підозру та розтлумачили права. Переконує: не збирається нікуди втікати й сам пропонує здати свої документи, щоб не було підстав спекулювати на цьому. До того ж, він заявив, що настав час створювати «нову опозиційну силу, яка дасть бій владі». Чи реальні політичні амбіції Добкіна? Своїми думками щодо цього поділилися експерти.

Полювання на активи Клименка

Близько 150 обшуків у Києві та в Одесі провели силовики в рамках другого етапу великої антикорупційної операції щодо екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка та його спільників. Колишній урядовець, за твердженням правоохоронців, вивів із державного бюджету 12 мільярдів доларів і частину цих грошей легалізував в Україні. З обшуками серед іншого навідались і до редакцій холдингу «Вєсти».

Сам Олександр Клименко, який після повалення режиму Януковича втік до Росії, на своїй сторінці у мережі Facebook написав, що «в нього обшуків немає», а люди та компанії постраждали через непрофесіоналізм та політичну заангажованість керівництва правоохоронних органів.

Австрійський вояж судді Ємельянова

Двоє відомих суддів часів Януковича – тодішній голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков та його заступник Артур Ємельянов – ставали фігурантами численних журналістських розслідувань про втручання в роботу судів, корупцію та навіть рейдерство. Тепер за обох взялася й Генпрокуратура – вони проходять по одній кримінальній справі. Ось тільки Віктор Татьков уже втік за кордон. А Артур Ємельянов перебував на підписці про невиїзд. Аж допоки журналісти програми «Схеми» не зустріли його нещодавно в літаку на рейсі «Київ-Відень». Хто і чому зняв із судді під слідством обмеження на пересування та чи повернеться він до України? Про це розповідаємо у сюжеті.

Молитва допоможе?

У Верховній Раді з’явився законопроект, який передбачає читання молитви «Отче наш» одразу після відкриття пленарних засідань. Серед його ініціаторів, зокрема, такі депутати: Оксана Білозір («БПП»), Олег Березюк («Самопоміч»), Юрій Мірошниченко («Опозиційний блок») та Юрій Павленко («Опозиційний блок»). І поки документ подано на розгляд керівництву, соцмережі уже жваво його обговорюють. «Дякую, що хоч без хресної ходи кулуарами і виспівування псалмів…» – так відреагувала на законодавчу ініціативу своїх колег перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко. Більше коментарів за лінком.

Про важливих людей і їхні дивні ініціативи ми вже все розповіли. Тепер черга розповісти про тварин. Тигри екс-міністра, лев-«мажор» і ведмідь-артист. Ці та інші хижаки живуть в одному з центрів реабілітації у Василівці, районному центрі Запорізької області і кожен має свою неповторну історію.

Опікуються тваринами і на Дніпропетровщині. Там волонтери створили притулок для порятунку та реабілітації тварин-інвалідів. У закладі, що тримається на ентузіазмі небайдужих людей, зараз понад двісті підопічних: тут і свійські тварини – коні, собаки, коти, від яких через старість чи хвороби відмовились господарі, і дикі – сови, орли, білки, єнотовидні собаки, які через отримані травми вже ніколи не зможуть жити в природі. Історія нового вихованця притулку – лисенятка Руді, яке через людську жорстокість може втратити лапку, вразила багатьох. Тепер через соціальні мережі люди збирають кошти для його порятунку.

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