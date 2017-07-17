«Война – дело мужское» – такое часто слышат женщины военнослужащие. Принято считать, что женщине не место на фронте. Но тем не менее, женщины воюют на ровне с мужчинами. Кто-то считает это излишней эмоциональностью, кто-то – способом обустроить личную жизнь или погоней за острыми ощущениями. Но что же подталкивает женщину уйти воевать?

Решение уйти на фронт Ольга Завялова приняла после того, как впервые с группой волонтеров попала на Донбасс. Тогда женщина сказала себе, что, если до весны 2015 года боевые действия не закончатся, она поедет на Донбасс. Так и случилось, Ольга попала в бригаду парамедиков.

Там «Грады», обстрелы, война. А тут ничего, как люди жили, так и живут: музыка, дорогие машины. Люди улыбаются, а ты вернулась из ада

«У меня душа заболела. Ты чётко понимаешь, что ты там нужен. Я тогда даже ещё не понимала, в какой роли я там нужна. Когда приехали в Киев, я расплакалась. Увидела, что из одного мира попадаешь в совсем другой. Там «Грады», обстрелы, война. А тут ничего, как люди жили, так и живут: музыка, дорогие машины. Люди улыбаются, а ты вернулась из ада. Тогда я решила, что весной я уйду», – рассказывает о своём решении Ольга.

Мужчины боятся конкуренции

Сильного непринятия Ольги её сослуживцами не было, однако с негативом столкнуться пришлось. Мужчины воспринимали женщин военнослужащих как дополнительную нагрузку. Офицеры считали, что им нужно защищать не только свою землю, но и женщин, которые стоят бок о бок с ними на линии огня.

Психолог центра Axios Виктория Бурова говорит, что женщин, как и мужчин, на войну тянет из-за чувства своей необходимости там. Поэтому разделять женщину и мужчину тут бессмысленно. А то, что «война – мужское дело», – это такой же стереотип, что «место женщины – на кухне». Просто мужчине сложно конкурировать с женщиной, и из-за такого стереотипного мышления возникают конфликты.

Женщина ушла, а семья не отпустила

Гораздо сложнее женщине пережить не непринятие её коллегами мужчинами, а давление семьи, особенно если в мирной жизни остались дети. Женщина делает свой выбор, и единственный совет, который может дать психолог окружению военнослужащей, – не наседать на нее со своими требованиями одуматься.

Человеку, сделавшему выбор уйти воевать, необходимо понимать, что он кому-то нужен в мирной жизни

«Есть семьи, когда в этих ситуациях удаётся договориться. Я знаю семьи, в которых муж оставался дома с детьми, а женщина или волонтерством активно занималась, или уходила воевать. Человеку, сделавшему выбор уйти воевать, необходимо понимать, что он кому-то нужен в мирной жизни. Но семья не должна давить чувством вины», – говорит Виктория.

Ольга рассказывает, что её боевые сестры справлялись с тем, когда семья просила вернуться: «Вопрос в том, насколько семья отпустила женщину. Возможно, в телефонных разговорах детки постоянно говорили, что скучали. На подсознательном уровне это капает, а потом человек понимает, что больше нужен там».

​Проблема – не в женщине, а в стереотипах

Ещё один момент, который обсуждается в обществе – это военные браки. Ольга со своим мужем познакомилась на фронте, и вернувшись на гражданку столкнулась с тем, что люди постоянно спрашивают, а как так получилось.

Психолог же отмечает, что война обнажает чувства, и когда люди, которые сходятся на фронте, понимают, что могут больше не увидится, начинают больше дорожить друг другом. Однако также Виктория Бурова говорит, что акцентировать внимание, что люди сошлись на войне, не стоит. Это такие же семьи, как и те, где партнёры познакомились на работе.

Главная проблема состоит не в том, что женщина – на фронте, а в том, что общество не может выбраться из стереотипов, разделяя гендерные роли, говорят Ольга и Виктория.

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