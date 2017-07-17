«Я не мав права проявляти силу» – депутат райради Паламарчук попросив вибачення у неповнолітнього активіста

Олеся Біда

Депутат Києво-Святошинської районної ради Олександр Паламарчук, який декілька днів тому погрожував і піднімав руку на неповнолітнього Сергія Чагаров, публічно попросив вибачення в юнака. Сталося це у сільській раді Гатного, що на Київщині, під час виїзної комісії щодо питань регламенту та депутатської етики. Самого активіста на засіданні не було, був його батько. Паламарчука уже виключили з фракції «Блоку Петра Порошенка «Солідарність».

Ініціював засідання голова Києво-Святошинської районної ради Вадим Гедульянов за зверненням Олександра Паламарчука, який, власне, першим і виступив перед громадою з вибаченнями.

Хотів би вибачитися перед Сергієм. Я не мав права проявляти силу до слабшої за себе людини

«Я хотів попросити вибачення, що ви довірили мені таку нішу депутата районної ради, я в той день повів себе негідно. Хотів би вибачитися перед Сергієм. Я не мав права проявляти силу до слабшої за себе людини. Цим вчинком я показав власну слабкість. Я обіцяю, такого більше не станеться», – сказав депутат.

Ані Сергія Чагарова, ані його матері на засіданні не було. Прийшов лише батько. Він ще не мав розмови з сином після інциденту, до поліції не звертався, але вчинок депутата підтримує і каже, що сином маніпулюють невідомі йому люди.

«Я б і сам надавав йому по шиї, щоб більше не ходив до сільської ради. Я хочу, щоб він був живою і здоровою дитиною. У нього ще немає освіти для такої діяльності. Але вона є в тих, хто ним маніпулює», – з такими словами виступив батько Сергія.

Сам Сергій згодом у Facebook прокоментував слова батька: «Щодо виступу мого батька, який висловився проти мене та сказав, що на мене хтось впливає. По-перше, батько разом зі мною та мамою спільно не проживають. На мою думку, на виступ батька, його брата та моєї тітки вплинула вчорашня зустріч батька з Паламарчуком. Олександр вчора приїхав на своєму «Лексусі» під двір мого батька та розмовляв з ним. Надаю фото його машини під двором. З батьком ми мешкаємо через двір».

Натомість підтримали хлопця представники громадської організації «Чесно». Це для них Сергій Чагаров писав матеріали з висвітленням діяльності сільських депутатів. Нині юнак готує текст про декларації депутатів Гатнянської сільської ради. Того дня, коли трапився інцидент, Чагаров прийшов на сесію, щоб взяти коментарі у депутатів.

«Я запевняю, що ця людина пише сама. У мене є чернетки до його публікацій. Є коментарі до текстів. Сергій пише сам, навіть не сумнівайтеся. Так, його матеріали мають помилки. Але їх роблять і дорослі журналісти. Проте за структурою – це зрілі публікації», – розповів журналіст Сергій Огородник.

Так само впевнені у правильності дій Чагарова представники «Правого сектору» та «Національного корпусу». Їх не влаштовує лише виключення депутата з фракції «Блоку Петра Порошенка «Солідарність». Вони вимагають, щоб Паламарчук склав свій депутатський мандат, адже той не мав права прикладатися до неповнолітнього.

Прихильники депутата на це вигукують, що чоловік хлопця «не бив», а «погладив». Ба, це не порівняти з тим, що Паламарчук зробив для села. Люди згадують ремонт спортзалу в школі та постійну допомогу пенсіонерам.

«Ми Паламарчука нікому не віддамо. А будемо його рекомендувати в обласну раду і на президента», – виступила представниця громади села Валентина Щербина. На такі слова частина громада відреагувала оплесками та надрукованими плакатами на підтримку депутата.

На думку Щербини, інцидент стався лише через те, що Паламарчук молодий, трохи погарячкував і захищав свою жінку. Саме про закордонний відпочинок з нею Чагаров зробив публічний допис у Фейсбуці, що й став причиною інциденту.

Є неофіційна думка нашої регламентної комісії, що Сергій – це розмінна монета в політичній грі. За ним хтось стоїть. Позиція представників хлопця полягає в тому, що він не мав цього робити

«Є неофіційна думка нашої регламентної комісії, що Сергій – це розмінна монета в політичній грі. За ним хтось стоїть. Позиція представників хлопця полягає в тому, що він не мав цього робити», – розповів Юрій Мазниченко, голова комісії з регламенту, депутатської етики, зв’язків з місцевим самоврядуванням.

Висновок регламентної комісії депутатської етики пообіцяли опублікувати 18 липня. Він матиме рекомендаційний характер. Лише сесія депутатів може ухвалити офіційне рішення щодо депутата.