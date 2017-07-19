Росія спрощує отримання російського громадянства для українців. У чому суть нововведень?

Держдума Росії схвалила пакет поправок, який, зокрема, вводить присягу для іноземців, охочих отримати російське громадянство, та має дозволити українцям отримувати громадянство Росії за спрощеною схемою. Також серед схвалених поправок – позбавлення російського громадянства через тероризм і участь в терористичних організаціях. Усі ці поправки, які ще далі перебувають у процесі законодавчого розгляду, раніше були анонсовані російською владою.

Українці, які переїхали до Росії після анексії Росією українського Криму і початку військових дій на Донбасі, згідно з російським законодавством, не можуть бути визнані політичними біженцями. Але їм тепер має бути дозволено оформлювати громадянство в спрощеному порядку. У пояснювальній записці до законопроекту сказано, що поправка «спрямована на вирішення проблем сотень тисяч українців (за різними даними, від 600 тисяч до 1 мільйона осіб), які через конфлікт «у своїй країні» були змушені шукати притулок в Росії».

Раніше для отримання російського громадянства вони повинні були отримати довідку про вихід з громадянства України. А їх, як стверджується в пояснювальній записці, офіційний Київ останнім часом практично не видає.

У новому законі таку довідку має замінити нотаріально завірена відмова від громадянства України. Від публічного зречення від українського громадянства депутати Держдуми Росії в результаті вирішили відмовитися, хоча ця норма і була в первинному тексті поправок.

За даними МЗС Росії, після анексії Криму в період з 2014 до 2016 року російське громадянство отримали майже 170 тисяч українців. При цьому статус «біженців» у Росії за той же час отримали лише близько 350 осіб, а багато інших вважаються «тимчасовими переселенцями» або тими, хто тимчасово приїхав до родичів і знайомих, які живуть за українськими паспортами і навіть не отримують посвідку на проживання в Росії. За даними заступника голови Федеральної міграційної служби Росії Миколи Смородіна, таких українців в Росії понад 1,1 мільйона осіб. Без посвідки на проживання вони не можуть влаштуватися на роботу і користуватися медичним обслуговуванням.

Текст присяги, яка раніше була схвалена Держдумою, звучить так: «Я, ПІБ, добровільно і усвідомлено, приймаючи громадянство Російської Федерації, клянусь: дотримуватися Конституції і законодавства Російської Федерації, прав і свобод її громадян; виконувати обов'язки громадянина Російської Федерації на благо держави і суспільства; захищати свободу і незалежність Росії; бути вірним Росії, поважати її культуру, історію і традиції».

Складати присягу будуть іноземці, які отримують російське громадянство. Паспорт буде вручатися людині відразу після проголошення присяги.

Людина, яка отримала громадянство при народженні, не повинна буде складати присягу, зокрема і під час отримання паспорта в 14 років.

Також Держдума Росії схвалила поправку про позбавлення російського громадянства у іноземця, який причетний до тероризму (брав участь у терористичній діяльності або публічно виправдовував таку діяльність). Цю норму в квітні після теракту в Петербурзі запропонував особисто Путін.

Новий законопроект також дозволить скасувати рішення про набуття громадянства Росії, якщо людина подала підроблені документи або надала завідомо неправдиві відомості при отриманні громадянства.

При цьому рішення про відкликання громадянства не поширюється на родичів людини, яку позбавили громадянства через тероризм.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»