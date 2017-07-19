Зброя від США полегшить долю українського солдата – експерт

Про готовність надання Сполученими Штатами Америки летальної зброї Україні заявляють не лише експерти, відставні політики, а й чинні впливові діячі США. Один із них – генерал військово-повітряних сил США генерал Пол Селва. Виступаючи у Сенаті, генерал рішуче підтримав надання летального озброєння Україні. У відповідь міністр оборони України Степан Полторак запевнив, що Україна готова прийняти летальне озброєння від США, як тільки там буде відповідне рішення. Про нинішнє озброєння і озброєння, яке потрібне Україні – Ігор Козій, військовий експерт Інституту Євро-Атлантичного співробітництва; Андрій Римарук, волонтер фонду «Повернись живим», колишній військовослужбовець; Олександр Гольц, російський журналіст, військовий експерт.