«Я скоро повернусь» – сенатор Маккейн про боротьбу з раком мозку

Підтримку та побажання перемоги у «найважчому бою» висловлюють колеги 80-річному сенатору та великому другу України Джону Маккейну, в якого нещодавно діагностували рак мозку.

«Джон Маккейн є героєм наших зборів і героєм нашої країни. Він ніколи не уникав битви, і я знаю, що він зустріне цей виклик з такою самою мужністю, яка характерна для його життя. Молитви всієї родини Сенату зараз із Джоном, Сінді та його сім’єю, його командою та жителями Аризони, яких він так добре представляє», – заявив лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл.

«Джон Маккейн є американським героєм і одним з найхоробріших борців, яких я коли-небудь знав. Рак не знає проти кого він повстав. Влаштуй йому пекло, Джоне», – пише Twitter у колишній президент США Барак Обама.

Нинішній президент США Дональд Трамп написав: «Меланія і я думаємо і молимось за сенатора Маккейна, Сінді та всю його сім’ю».

«Ми з Джоном хвилин 5 говорили про його діагноз і важкий шлях попереду. Він відповів: «бувало і гірше». Потім ми почали говорити про законопроекти з охорони здоров’я та оборонного бюджету. Йому буквально знадобилось 5 хвилин, щоб відволіктись від того, на що багатьом знадобилося б більше часу для усвідомлення. Молімося. Не знаю як це закінчиться, про це знає лише Господь. Я знаю одне – у цієї хвороби не було достойнішого супротивника», – написав у соцмережі сенатор Ліндсі Ґрем, який є близьким другом Маккейна.

Екс-президент Білл Клінтон у Twitter теж висловився на підтримку Джона Маккейна: «Як він доводить всім своїм життям – хто закладається проти Маккейна, той програє. З найкращими побажаннями швидкого одужання».

До теплих побажань приєднався і президент України Петро Порошенко: «Наша щира підтримка сенатору Джону Маккейну, його сім’ї та родичам! Ми глибоко переживаємо і бажаємо одужання нашому надійному і справжньому другові».

Сенатор Маккейн відповів на побажання з властивим для нього оптимізмом: «Дуже вдячний за всю підтримку. На жаль для моїх спаринг-партнерів у Конгресі – я скоро повернусь, очікуйте!».