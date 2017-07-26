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26 Липень 2017, Київ 12:52
Відео

Припиніть слухати «гучномовців» по радіо та на телебаченні – Маккейн (відео)

Припиніть слухати «гучномовців» по радіо та на телебаченні – Маккейн (відео)
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Сенат США 25 липня проголосував за початок дебатів щодо законопроекту про скасування чинної системи медичного страхування, так званої Obamacare. У голосуванні взяв участь сенатор-республіканець Джон Маккейн, який переніс операцію з видалення пухлини у головному мозку. Раніше присутність політика на засіданні ставилася під сумнів». Це голосування розглядають як перемогу президента США Дональда Трампа, який упродовж кількох тижнів переконував республіканців підтримати це. (Відео АР)

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