Сенат США 25 липня проголосував за початок дебатів щодо законопроекту про скасування чинної системи медичного страхування, так званої Obamacare. У голосуванні взяв участь сенатор-республіканець Джон Маккейн, який переніс операцію з видалення пухлини у головному мозку. Раніше присутність політика на засіданні ставилася під сумнів». Це голосування розглядають як перемогу президента США Дональда Трампа, який упродовж кількох тижнів переконував республіканців підтримати це. (Відео АР)
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