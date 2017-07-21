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21 Липень 2017, Київ 18:40
Відео

До візиту Лукашенка активісти вимагали звільнити білоруських політв'язнів (відео)

До візиту Лукашенка активісти вимагали звільнити білоруських політв'язнів (відео)
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До візиту Олександра Лукашенка в Україну білоруська громада Києва і білоруські добровольці сил АТО влаштували пікет на вулиці Банковій. Вони вимагали звільнити білоруських політв’язнів. Один з них – Тарас Аватаров. Він захищав цілісність української території на Донбасі, а нині перебуває за ґратами в Білорусі. Його мати Людмила Поспєх приїхала з Білорусі, щоб привернути увагу українців до проблеми білоруських добровольців АТО. Ті розповідають, що не можуть навіть повернутися додому. (Відео Олесі Біди)

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