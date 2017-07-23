Фоторепортаж: Півкілометровий мурал замість паркану промзони у Дніпрі

У Дніпрі жителі міста разом з 30 професійними художниками створюють півкілометровий мурал. Це – фінальна акція першого фестивалю вуличного живопису «Mural Fest Dnipro», який тривав з кінця червня.



У промисловій зоні на Набережній Заводській вирішили створити найбільший міський мурал, перетворивши бетонний паркан на барвистий малюнок, що репрезентуватиме місто та його мешканців. На муралі знайдуть своє відображення найбільш знакові місця, пам’ятки, досягнення Дніпра.