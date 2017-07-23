Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
23 Липень 2017, Київ 21:43
Фотогалереї

Фоторепортаж: Півкілометровий мурал замість паркану промзони у Дніпрі

У Дніпрі жителі міста разом з 30 професійними художниками створюють півкілометровий мурал. Це – фінальна акція першого фестивалю вуличного живопису «Mural Fest Dnipro», який тривав з кінця червня.

У промисловій зоні на Набережній Заводській вирішили створити найбільший міський мурал, перетворивши бетонний паркан на барвистий малюнок, що репрезентуватиме місто та його мешканців. На муралі знайдуть своє відображення найбільш знакові місця, пам’ятки, досягнення Дніпра.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG