У Дніпрі стартував міжнародний фестиваль джазової музики «Джаз на Дніпрі» 

У Дніпрі 22 липня стартував дводенний міжнародний фестиваль джазової музики «Джаз на Дніпрі». Просто неба, на Монастирському острові, зібралось близько 2 тисяч глядачів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Загалом, за інформацією організаторів, двох днів музичної події тут очікують понад 5 тисяч поціновувачів джазу.

Фестиваль відродили після десятирічної перерви. Загалом його з перервами проводять з 60-х років ХХ століття. Цього разу «Джаз на Дніпрі» присвячений сторіччю з дня народження двох джазових легенд – піаніста Телоніуса Монка і вокалістки, «першої леді джазу» Елли Фіцджеральд.

Цьогоріч учасниками фестивалю стало майже сотня музикантів з різних країн світу. Серед них – Патті Остін – володарка премії «Греммі», легендарна американська вокалістка, Бенні Грін (США) і Дадо Мороні (Італія) – топові сучасні піаністи; Джой ДіФранческо – американський органіст, трубач і вокаліст, Домінік Фаріначчі, представник Лінкольн Джаз Центру в Нью-Йорку та інші. Багато хто виступатиме в Україні вперше.

Відкрила фестиваль Дебора Браун (США), яка виступила з дніпровським оркестром «Пори року». У програмі фестивалю – також відомі джазмени, уродженці Дніпра, зокрема піаніст і композитор Андрій Кондаков.

Окрім того, у рамках фестивалю також проведуть конкурс молодих виконавців «Молодий джаз», а в Дніпропетровській академії музики імені Глінки відбудуться безкоштовні майстер-класи відомих джазових музикантів.