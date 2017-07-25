Деякі ветерани АТО працюють на «ватних» політиків – ветеран АТО Шовкошитний

У Дніпрі застрелили двох ветеранів АТО. Ще п'ятеро людей були поранені. Як заявив 25 липня тимчасовий виконувач обов'язків начальника управління Національної поліції в Дніпропетровській області Олег Грозь, зустріч двох груп людей ввечері 24 липня в ресторані на проспекті Гагаріна мала на меті з’ясування «економічних відносин»: одна зі сторін, не знайшовши порозуміння, вирішила вирішити ситуацію «силовим шляхом». У Дніпрі вже не вперше стаються криваві інциденти, учасниками яких стають ветерани АТО. Зокрема, 9 травня цього року сталися сутички за участі ветеранів бойових дій на Сході України. Про стрілянину у Дніпрі – учасники програми «Ваша Свобода»: Родіон Шовкошитний, учасник АТО, доброволець; Микола Паламарчук, народний депутат (БПП), перший заступник голови комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності