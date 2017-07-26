В США «Росія» і «небезпека» стали словами-синонімами – Мирослава Гонгадзе

419 конгресменів «за» і лише троє «проти». Палата представників Конгресу США ухвалила санкції проти Росії, обмеживши здатність президента Дональда Трампа самотужки корегувати ці обмеження. Документ передбачає також обмеження щодо Ірану і КНДР. І тепер слово за Сенатом. Потім законопроект має розглянути, власне, господар Білого дому. В адміністрації Трампа заявили, що президент поки не ухвалив рішення. Навіть якщо Трамп буде проти, обидві палати мають вдосталь голосів для подолання можливого президентського вето. Про новий санкційний удар по Росії - Мирослава Гонгадзе, шеф-редактор української служби «Голосу Америки»; Олександр Хара, експерт фонду «Майдан закордонних справ»; Олеся Яхно, політичний експерт.