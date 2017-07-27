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После визита нового спецпредставителя Вашингтона по Украине Курта Волкера на подконтрольные украинской власти территории Донбасса главари группировок «ДНР» и «ЛНР» заявили, что они тоже готовы принять американскую делегацию. Кроме того, пообещали обеспечить безопасность представителям США. Что стоит за такими заявлениями и поедут ли представители Соединённых Штатов на неподконтрольные территории?

О готовности принять на территории неподконтрольной украинской власти делегацию из США в интервью российской газете «Известия» заявил один из главарей группировки «ДНР» Эдуард Басурин. «К нам приезжали высокопоставленные лица из ООН, ОБСЕ и не только. Во всех случаях мы обеспечивали безопасность должным образом. Проблемы в том, чтобы визиты проходили без рисков, нет. Если у них возникнет желание, мы обеспечим их безопасность», – цитирует Басурина издание.

Вслед за Басуриным готовность принять и обеспечить безопасность озвучил представитель группировки «ЛНР» Владислав Дейнего. А один из лидеров донецких колаборантов Денис Пушилин тоже высказался за визит американских представителей на территорию, контролируемую группировкой «ДНР», однако добавил, что пока США не изъявили желания посетить неподконтрольные территории.

Подобные заявления со стороны группировок «ЛНР» и «ДНР» – всего лишь популизм, считает политический аналитик Валентин Краснопёров. По его мнению, приезд представителей США на неподконтрольные украинской власти территории Донбасса свидетельствовали бы о признании формирований легитимными. В Соединённых Штатах на это не пойдут, говорит Краснопёров.

США с самого начала понимали, что субъектом вторжения является Российская Федерация. Первое, куда они захотят получить доступ – на украино-российскую границу

«США с самого начала понимали, что субъектом вторжения является Российская Федерация. Первое, куда они захотят получить доступ, и не по приглашению «ДНР», а с разрешения Российской Федерации – на украино-российскую границу, поэтому пусть пускают туда. Я уверен, что представители США не поедут на подконтрольные «ЛНР» и «ДНР» территории. Поэтому, чтобы они там не говорили, США могут осуществлять контроль только признанных государственных образований», – считает Краснопёров.

Такой же позиции придерживается и политолог Олег Саакян. По его мнению, главари боевиков, контролируемые Россией, рассчитывают на то, что им удастся подобными заявлениями изменить мнение о себе как о преступной группировке, если представитель США приедет на территории, контролируемые группировками «ДНР» и «ЛНР».

«Курт Волкер чётко понимает, и неоднократно заявлял, последнее его заявление после визита, что на востоке Украины нет никакого сепаратизма, а есть российская интервенция. Скорее всего, США ответит ровно в той же логике – отрицания любого сепаратизма. Если нужно ехать на ту сторону, то нужно встречаться в Москве, с лидерами России, что уже сделано господином Трампом», – говорит Саакян.

По мнению политолога, эта инициатива не имеет под собой никакой возможности объективной состоятельности. Подобное заявление используется в пропагандистских целях, чтобы усилить тезис о «Малороссии» и о желании этих территорий говорить о судьбе Украины в целом.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)