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28 Липень 2017, Київ 19:10
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«Досвід 45 країн». Експерт пояснила, чим вирізнятиметься новий Верховний суд України

«Досвід 45 країн». Експерт пояснила, чим вирізнятиметься новий Верховний суд України
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Визначилися кандидати у судді до Верховного суду. Це вперше до найвищого судового органу країни, суддів не призначають, а обирають на відкритому конкурсі. Про те, чи будуть доброчесними нові суді Верховного суду, а саме такий термін використовувався при відборі кандидатів, у програмі Ваша Свобода – Тетяною Ющенко, експерт програми реформування судових і правоохоронних органів Українського Українського інституту майбутнього і Роман Куйбіда, експерт Центру політико-правових реформ, член Громадської ради доброчесності.

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