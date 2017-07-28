«Досвід 45 країн». Експерт пояснила, чим вирізнятиметься новий Верховний суд України

Визначилися кандидати у судді до Верховного суду. Це вперше до найвищого судового органу країни, суддів не призначають, а обирають на відкритому конкурсі. Про те, чи будуть доброчесними нові суді Верховного суду, а саме такий термін використовувався при відборі кандидатів, у програмі Ваша Свобода – Тетяною Ющенко, експерт програми реформування судових і правоохоронних органів Українського Українського інституту майбутнього і Роман Куйбіда, експерт Центру політико-правових реформ, член Громадської ради доброчесності.