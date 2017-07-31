Пенс: дестабілізуючі дії Росії, її дії в Україні – неприйнятні

Дестабілізуючі дії Росії, її дії в Україні – неприйнятні. Про це під час зустрічі з пресою у Таллінні заявив віце-президент США Майк Пенс. Пенс перебуває наразі з візитом в Естонії, де мав зустріч з прем’єром країни Юрі Ратасом.

Відповідаючи на запитання журналістів про наслідки нещодавно прийнятого в Конгресі закону щодо санкцій проти Росії та позицію США відносно захисту їх східно-європейських партнерів проти російської агресії Пенс сказав:

Ми очікуємо, що поведінка російського уряду зміниться, як по відношенню до України, так і стосовно підтримки злодійських режимів Ірану та Північної Кореї

«Президент (Дональд Трамп – ред.) дав чітко зрозуміти, що дестабілізуючі дії Росії, її підтримка злодійських режимів, її дії в Україні – все це неприйнятно. Президент дав чітко зрозуміти, що скоро він підпише законопроект щодо санкцій, який прийняв Конгрес, щоб цьому протидіяти. У той же час, чітко демонструючи наші наміри, ми очікуємо, що поведінка Росії зміниться. Президент та я дуже надіємось, що поведінка російського уряду зміниться, як по відношенню до України, так і стосовно підтримки злодійських режимів Ірану та Північної Кореї», – заявив віце-президент США.

Майк Пенс також запевнив східноєвропейських партнерів у непохитній підтримці США.

Президент Трамп послав мене в Європу з дуже простим месседжем. А саме – «Америка понад усе» не означає «Америка наодинці». Моє послання країнам Балтії буде таким самим, як моє послання під час візиту до Грузії та Чорногорії – наші східноєвропейські союзники, ми стоїмо з вами на одному боці заради свободи. Це велика честь, бути на вашому боці», – сказав віце-президент Пенс.

У понеділок він має прибути до Грузії, де теж висловить підтримку суверенітетові і територіальній цілісності цієї країни, дві сепаратистські частини якої фактично окуповані Росією, як кажуть у Тбілісі. Там Пенс також відвідає навчання НАТО, що розпочалися в цій країні.

Візит Пенса завершиться в Чорногорії, новому члені НАТО, де в середу віце-президент США візьме участь у саміті Адріатичної хартії в Подгориці. Там, як очікують, він наголосить на відданості США зв’язкам із Західними Балканами і на необхідності доброго урядування, політичних реформ і дотримання верховенства права в регіоні. У саміті мають узяти участь і керівники Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Македонії, Сербії, Словенії і Хорватії.