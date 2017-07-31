Москва насолоджується проблемами у стосунках Порошенка і Саакашвілі (світова преса)

Британське видання The Times пише про позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства. Цієї ж теми у своєму інтерв’ю з грузинсько-українським політиком торкається американський журнал Foreign Policy. Американське видання Chicago Tribune повідомляє про нові оберти судової справи у США проти українського олігарха Дмитра Фірташа.

Один з найповажніших чаcописів Великої Британії The Times ​ публікує статтю «Україна закриває двері перед колишнім союзником Міхеїлом Саакашвілі». Британське видання пише, що Саакашвілі був свіжим обличчям «Революції троянд» у Грузії, усунувши від влади тодішній прогнилий, як описує газета, уряд цієї країни. Згодом його звинуватили у зловживаннях владою. Після політичної поразки у Грузії Саакашвілі знов подав себе як невтомного борця з корупцією, опинившись в Україні, де його призначили керівником Одещини. Нині, 49-річний Саакашвілі знов вийшов, як пише часопис, на слизьку стежку, тоді як його було позбавлено українського громадянства під час відвідин США. Цей крок схвалив президент України Петро Порошенко, його колишній вірний соратник, що, у свою чергу, залишає Саакашвілі людиною без громадянства, бо ж він втратив грузинське громадянство два роки тому. Саакашвілі, попри все, заприсягся протидіяти спробам зробити з нього, як він висловився, «біженця».

The Times зазначає, що Саакашвілі розглядали як можливого майбутнього прем’єр-міністра України, проте його стосунки з президентом Петром Порошенком помітно погіршились, і він подав у відставку зі своєї посади в Одесі, звинувативши президента Порошенка у саботажі процесу реформ. Британська газета нагадує, що Саакашвілі заснував свою політичну партію в Україні – «Рух нових сил», яка виступала за проведення дострокових виборів, проте рейтинг цієї партії є незначним.

Британська газета вказує, що Москва, як виглядає, насолоджується проблемами у стосунках двох опонентів президента Росії. Російський прем’єр Медведєв оприлюднив свій саркастичний коментар, зазначивши, що цей випадок, буцімто, є свідченням моральних якостей Саакашвілі і Порошенка, які, за його словами, розігрують «фантастичну трагікомедію».

ПЕРЕКЛАД ТВІТУ: «Україна закриває двері перед колишнім союзником Міхеїлом Саакашвілі».

Видання зі США Foreign Policy ​так само пише про позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства. Матеріал у цьому журналі зветься «Ви не можете так просто позбутися Саакашвілі». У підзаголовку зазначається, що колишній президент Грузії, позбавлений грузинського та українського громадянства, сидить у квартирі свого дядька у нью-йоркській дільниці Бронкс і планує свої наступні кроки. Видання пише, що позбавлення Саакашвілі українського громадянства вказує на тенденцію запровадження дедалі потужнішої репресивної політики в Україні, а також вбиває останній цвях до труни міжнародної політичної кар’єри самого Міхеїла Саакашвілі.

Журнал Foreign Policy взяв інтерв’ю в Саакашвілі, у якому грузинсько-український політик заявив, що позбавлення його українського громадянства свідчить про міжнародну змову проти нього.

«Цілком очевидно, що президент України Петро Порошенко відвідав Грузію на початку липня з метою укласти з грузинською владою оборудку, яка стосувалась мене», – заявив у своєму інтерв’ю Міхеїл Саакашвілі.

Як зазначає американське видання, українське керівництво зазнає критики на міжнародному рівні, а правозахисні групи висловлюють занепокоєння, що Україна сповзає до браку звітності та зловживання владою. Сам Саакашвілі в його інтерв’ю заявляє, що рішення президента України демонструє доволі тривожні авторитарні тенденції Петра Порошенка.

«Тут не йдеться лише про мене. Нині Порошенко, власне, заявляє, що зробить будь-що, аби залишити у силі вплив його корумпованого оточення. Якщо він здатний здійснювати протизаконні кроки проти мене, доволі відомої у світі особи, що вже говорити про можливі страждання нікому невідомих українців», – додає Міхеїл Саакашвілі.

Видання пише, що позбавлення Саакашвілі українського громадянства, втім, надало йому неочікуваний поштовх. Відомі постаті опозиції та громадянського суспільства України, які попередньо дистанціювались від Саакашвілі, зараз виступили на його захист, висловлюючи протест проти дій президента Порошенка. Наприклад, депутат Верховної Ради і критик Порошенка Мустафа Найєм визначив позбавлення Саакашвілі українського громадянства однією з найбільших політичних помилок відтоді як колишній президент Янукович свого часу ув’язнив екс-прем’єра Юлію Тимошенко. Сам Міхеїл Саакашвілі каже, що не прагнутиме здобути політичний притулок у США, і знайде шляхи повернутися в Україну. Американське видання додає, що нинішня американська віза, яку має Саакашвілі, дозволяє йому залишатися у США до кінця поточного року.

ПЕРЕКЛАД ТВІТУ: «Ви не можете так просто позбутися Саакашвілі».

Американська газета Chicago Tribune ​друкує матеріал «Команда адвокатів українського олігарха звинувачує чиказьких прокурорів в інсинуаціях». Видання пише, що «зіркова» правнича команда, яка обслуговує українського олігарха Дмитра Фірташа, гостро розкритикувала заяви прокурорів із Чикаго, які попередньо заявили, що українець має зв’язки з організованою злочинністю у Росії.

Чиказький часопис нагадує, що Фірташ намагається уникнути екстрадиції з Австрії до Сполучених Штатів, де його хочуть притягти до судової відповідальності за звинуваченнями у рекеті. Один з адвокатів Фірташа, колишній радник Білого Дому Ленні Девіс, заявив, що федеральні прокурори намагаються «заплямувати» його підзахисного. Газета додає, що Фірташа представляє ще один ветеран правничої галузі США, колишній державний прокурор Ден Вебб, який заявив, що коли органи судочинства Сполучених Штатів хочуть звинуватити Фірташа у зв’язках із російськими злочинцями, або у намаганні дати хабаря комусь у США, проти нього має бути висунуто офіційні звинувачення.

Chicago Tribune нагадує, що Дмитра Фірташа було заарештовано 2014 року в Австрії за звинуваченнями в організації міжнародного титанового рекету, який заторкнув базовану у Чикаго американську компанію Boeing. Фірташа, втім, випустили під велику грошову заставу. Сам український олігарх, як пише газета, заявляє, що слідство у його справі було політично вмотивованим адміністрацією президента США Барака Обами, яка, за словами Фірташа, намагалась покарати президента Росії Путіна за анексію українського півострова Крим. Справа Фірташа набула додаткового забарвлення, коли було оприлюднено інформацію, що колишній керівник виборчої кампанії президента США Дональда Трампа – Пол Манафорт – обговорював із Дмитром Фірташем можливу оборудку з нерухомістю в Нью-Йорку 2008 року. Уряд США подав до суду документи, які також звинувачують Фірташа у тому, що він є «провідним компаньйоном» представників російської організованої злочинності. Правник команди Фірташа Ден Вебб, у свою чергу, заявляє, що ці документи не мають доказів. Втім, як пише американське видання, звинувачення проти Фірташа «дублюються» у дипломатичному листуванні 2008 року, оприлюдненому сайтом Wikileaks. У цьому листуванні детально описано зустріч між тодішнім послом США в Україні та Дмитром Фірташем.

Згідно з листуванням, коли Фірташа попросили відповісти на звинувачення у зв’язках з ватажками російської організованої злочинності, включно з Семеном Могилевичем, Фірташ не спростував цих зв’язків, натомість додавши, що змушений був мати з ними справу, бо ж в іншому разі не зміг би вибудувати свій бізнес.

ПЕРЕКЛАД ТВІТУ: «Фірташ винний по самі вуха».