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В течение месяца съемочная группа будет работать в Старобельске и близлежащих населенных пунктах, чтобы сделать фильм как можно реалистичнее. Так как именно эти края в своем романе описывал автор. Бюджет фильма – более 1 миллиона евро. На 50% работу профинансирует государственное агентство по вопросам кино. Проводит съемки украинская съемочная группа і участвуют в них украинские актеры. Одну из второстепенных ролей должен сыграть и сам автор романа Сергей Жадан.

Первой съемочной площадкой в Луганской области стал старенький «Икарус» и траса между городами Сватово и Старобельск. Именно по этой дороге главный герой романа возвращается из Харькова в родной город на Луганщине. В аннотации к «Ворошиловграду» говорится, что это – жесткий, меланхоличный и реалистичный роман. Посвящен он истории украинского рейдерства. Однажды главный герой узнает, что его брат исчез, приятели занимаются финансовыми аферами, а семейный бизнес пытаются перекупить непонятные структуры. И что-то буквально зовет героя вернуться на малую Родину.

Чтобы сделать фильм максимально достоверным, съемки решили проводить именно в Луганской области. По словам главного продюсера Владимира Яценко, Сергей Жадан в романе описывал места, которые реально существуют. И хоть фильм все же будет отличаться от романа, дух книги будет сохранен.

Это история о том, как человек может найти себя, вернувшись домой

«Нам кажется, что это история о том, как человек может найти себя, вернувшись домой. И как он может понять, что есть какие-то вещи, которые нужно защищать. Это его ценности, его друзья, его любовь. Свой дом, своя земля. И симптоматично, что роман был написан в 2010 году. Задолго до войны. А сейчас он обретает совершенно другие краски. И тем это интереснее», – рассказал Владимир Яценко.

Главную роль в фильме исполняет актер киевского Молодого театра Олег Москаленко. Для него это первая главная роль в кино. Говорит, что в чем-то он видит сходство между собой и героем романа.

Это герой, который свою «хату с краю» переносит в эпицентр событий

«Это герой, который свою «хату с краю» переносит в эпицентр событий. Сам того, возможно, не желая. Под влиянием внешних каких-то событий, факторов, ситуаций, он погружается в центр всего, что происходит», – рассказал Олег Москаленко.

Сергей Жадан сыграет одну из второстепенных ролей

Бюджет фильма составляет более 1 миллиона евро, 50% профинансирует госагентство по вопросам кино. Проводит съемки украинская съемочная группа, а участвуют в них украинские актеры. Одну из второстепенных ролей должен сыграть и сам автор романа Сергей Жадан. Но что это за роль, главный режиссер Ярослав Лодыгин рассказывать не стал.

Это будет сюрприз для зрителей нашего фильма

«Я хотел бы пока держать это в тайне. Это будет сюрприз для зрителей нашего фильма. Он присоединится к нам в день своего рождения», – рассказал Ярослав Лодыгин.

В Луганской области съемки продлятся до конца августа. Увидеть полностью готовый фильм зрители смогут осенью 2018 года. Название фильма, скорее всего, будет отличаться от названия романа «Ворошиловград».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)