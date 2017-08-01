В Україні стартували зйомки фільму «Ворошиловград» за романом Жадана

Зйомки фільму «Волошиловград» режисера Ярослава Лодигіна за однойменним романом українського письменника Сергія Жадана офіційно розпочалися, повідомила знімальна група стрічки на офіційній сторінці у Facebook.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, зйомки відбуватимуться у Старобільську на Луганщині, де, ймовірно, відбуваються події у книзі.

Роман отримав кілька літературних премій, у тому числі став «Найкращою українською книгою десятиліття» за версією BBC і був перекладений на 9 мов. Епізодичну роль в екранізації зіграє і сам письменник. Над сценарієм разом із Жаданом і Лодигіним працювала драматург Наталя Ворожбит.

Саме вона змогла перетворити роман в драматичний твір, вибудувати основу майбутнього фільму.

Бюджет фільму, який становить приблизно 31 мільйон гривень (приблизно 1 мільйон євро), наполовину забезпечує держава – минулого року проект виграв пітчинг Держкіно. Решту вкладає Limelite і швейцарські партнери.

Закінчити зйомки, монтаж і пост-продакшн «Ворошиловграду» планують у лютому 2018 року, навесні чи влітку планують показати на кінофестивалях, а восени – влаштувати українську прем'єру. Провести її будуть намагатися в Старобільську Луганської області.