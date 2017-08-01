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01 Серпень 2017, Київ 13:00
Новини | Суспільство

В Україні стартували зйомки фільму «Ворошиловград» за романом Жадана

Сергій Жадан розповідає про екранізацію на Одеському кінофестивалі, архівне фото

Зйомки фільму «Волошиловград» режисера Ярослава Лодигіна за однойменним романом українського письменника Сергія Жадана офіційно розпочалися, повідомила знімальна група стрічки на офіційній сторінці у Facebook.

Як раніше повідомляло Радіо Свобода, зйомки відбуватимуться у Старобільську на Луганщині, де, ймовірно, відбуваються події у книзі.

Роман отримав кілька літературних премій, у тому числі став «Найкращою українською книгою десятиліття» за версією BBC і був перекладений на 9 мов. Епізодичну роль в екранізації зіграє і сам письменник. Над сценарієм разом із Жаданом і Лодигіним працювала драматург Наталя Ворожбит.

Саме вона змогла перетворити роман в драматичний твір, вибудувати основу майбутнього фільму.

Бюджет фільму, який становить приблизно 31 мільйон гривень (приблизно 1 мільйон євро), наполовину забезпечує держава – минулого року проект виграв пітчинг Держкіно. Решту вкладає Limelite і швейцарські партнери.

Закінчити зйомки, монтаж і пост-продакшн «Ворошиловграду» планують у лютому 2018 року, навесні чи влітку планують показати на кінофестивалях, а восени – влаштувати українську прем'єру. Провести її будуть намагатися в Старобільську Луганської області.

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