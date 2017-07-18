В Україні почнуть екранізувати одну з найвідоміших сучасних книг – «Ворошиловград» Сергія Жадана. Зйомки відбудуться у Старобільську Луганської області, де відбуваються події книги. Від ідеї до першого знімального дня минуло близько шести років і кілька версій сценарію. Одну з головних ролей буде грати Олексій Горбунов. У журі Одеського міжнародного кінофестивалю кажуть, що українське кіно шукає себе, і бажають успіху.

Кінопроект «Ворошиловград» вийшов на фінішу пряму – за два тижні розпочнуться зйомки, які триватимуть близько місяця. Зараз знімальна група добудовує автозаправну станцію, де відбувається головне дійство роману. Сергій Жадан опублікував «Ворошиловград» у 2010 році. Роман отримав кілька літературних премій, у тому числі став «Кращою українською книгою десятиліття» за версією BBC і був перекладений на 9 мов.

Ідея зняти фільм за «Ворошиловградом» з’явилася майже одразу – режисерів і сценаристів цікавило протистояння головного героя, який повернувся в маленьке місто свого дитинства і протистоїть бандитам. Дуже схоже на класичні вестерни, каже режисер фільму Ярослав Лодигін. Харківський режисер називає фільм «істерн» від англійського слова «east» («схід»). Він розповів, що в зйомках братимуть участь багато місцевих жителів. Незручно буде, якщо їм не сподобається.

Що ми знаємо про Донбас, якщо там не були? Ми чуємо про нього лише з випусків новин. Ми бачимо, як стріляють гармати, як страждають люди. Але там відбувається багато яскравого і доброго життя. Про це й буде йтись у цьому фільмі

«Що ми знаємо про Донбас, якщо там не були? Ми чуємо про нього лише з випусків новин. Ми бачимо, як стріляють гармати, як страждають люди. Але, крім всього цього, там відбувається багато яскравого й доброго життя. Про це й буде йтись у цьому фільмі», – розповів Лодигін.

Своїми улюбленими режисерами він називає братів Коенів, а головним противником цього фільму вважає стереотип про те, що українське кіно не треба дивитися. «Сподіваюсь зламати таку точку зору», – говорить він.

Хотіли навіть зробити серіал і додати туди війну на сході – Жадан

Від 2011 року, коли про екранізацію книги вперше заговорили, концепція фільму дуже змінилася, каже Сергій Жадан. Останнім часом він навіть припускав актуалізувати у фільмі питання війни на сході, але вирішив, що це може виглядати занадто кон’юнктурно.

У нас навіть була ідея зробити з цієї книги міні-серіал. Думали навіть продовжити події книги до літа 2014 року

«Перший варіант сценарію ми зробили кілька років тому, і там були, звісно, божевільні ідеї. У нас навіть була ідея зробити з цієї книги міні-серіал. Думали навіть продовжити події книги до літа 2014 року. Події мали починатися з того, що в це невеличке містечко входить українська армія і починає розбиратися, хто з моїх героїв чим займався навесні 2014 року», – розповів Жадан.

Щоб знайти акторський склад, творча група провела кастинг приблизно серед 6 тисяч акторів і врешті-решт дійшла до наступного складу: Олег Москаленко (Герман), Олексій Горбунов (пастор), Руслана Хазіпова (Оля), Володимир Ямненко (Коча), Георгій Поволоцький, Євгенія Муц (Катя) та інші. Епізодичну роль зіграє і сам письменник. Оператором фільму буде працювати Сергій Михальчук, над сценарієм разом із Жаданом і Лодигіним працювала драматург Наталя Ворожбіт. Саме вона змогла перетворити роман в драматичний твір, вибудувати основу майбутнього фільму.

Бюджет фільму – приблизно 1 мільйон євро

Виробництвом фільму займається продакшн-студія Limelite. Бюджет фільму, який становить приблизно 31 мільйон гривень (приблизно 1 мільйон євро), наполовину забезпечує держава – минулого року проект виграв пітчинг Держкіно. Решту вкладає Limelite і швейцарські партнери. Їх зацікавили минулорічні призи на кінофорумі Connecting Cottbus-2016, зокрема фільм отримав акредитацію на Producers Network у рамках кіноринку Каннського кінофестивалю-2017. Фільм підтримує телеканал «Україна», який буде показувати «Ворошиловград» після прокату.

Закінчити зйомки, монтаж і пост-продакшн «Ворошиловграду» планують у лютому 2018 року, навесні чи влітку планують показати на кінофестивалях, а восени – влаштувати українську прем'єру. Провести її будуть намагатися в Старобільську Луганської області.

Бажає успіху «Ворошиловграду» українська акторка Римма Зюбіна, яка дуже любить цю книгу і друзі якої задіяні в цьому проекті. Вона, втім, побоюється, чи вдасться знімальній групі передати тему і дух твору.

Я тільки бажаю успіху, тому що тема цікава. Раніше було б, звичайно, краще, бо ми дуже багато втратили – і глядача, і свідомості глядача

«Я тільки бажаю успіху, тому що тема цікава. Раніше було б, звичайно, краще, бо ми дуже багато втратили – і глядача, і свідомості глядача», – говорить акторка. На її думку, кіно може бути елементом культурної політики й допомогти виховати нове покоління.

Українське кіно шукає себе, говорить голова журі міжнародної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю 2017 року Крістіан Петцольд. Цього року українських фільмів у міжнародній конкурсній програмі набагато більше, ніж у минулих роках.

Цього року більше українських і румунських фільмів. В мене є відчуття, що ці країни, особливо Україна, намагаються створити свій образ, свій імідж

«Мені здається, що цього року більше українських і румунських фільмів. У мене є відчуття, що ці країни, особливо Україна, намагаються створити свій образ, свій імідж. Тому люди тут починають робити все більше й більше фільмів. З фільмів останніх років мені запам’яталося «Плем’я» Мирослава Слабошпицького. Я думаю, країні потрібно більше кінофільмів, Україна на правильному шляху», – говорить Петцольд. Він уже вдруге на Одеському кінофестивалі і каже, що саме тут він може побачити українське кіно.