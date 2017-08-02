Російської загрози найбільше бояться у Польщі – американське дослідження

«65% поляків вважають силу та вплив Росії провідною загрозою своїй країні», – зазначають дослідники.

Для порівняння: у США 47% опитаних назвали Росію провідною загрозою США. При цьому 71% американців провідною загрозою країні вважають кібератаки інших країн.

Загалом у більшості країн світу провідною загрозою національній безпеці вважають терористичне угруповання «Ісламська держава» та глобальні зміни клімату. «Ісламську державу» назвали головною загрозою у 18 країнах, в яких проводилось опитування – здебільшого у Європі, на Близькому Сході та у США. Відчутна частина цих країн стали жертвами терактів, відповідальність за які взяли на себе бойовики цього угруповання. У вже загаданій Польщі найбільше занепокоєні з приводу угруповання «Ісламська держава» – 66%.

«Хоча Росія не посіла першість у якості провідної загрози у жодній із країн Європи чи Північної Америки, в яких проводилось опитування, у Польщі спостерігається особливе занепокоєння щодо Росії. При цьому 47% у США вважають Росію провідною загрозою. У США щодо Росії спостерігається розподіл думок за партійною приналежністю, 61% прихильників Демократичної партії називають Росію провідною загрозою. З цим погоджуються лише 36% прихильників Республіканської партії. Загалом у Європі у середньому 41% опитаних назвали Росію провідною загрозою», – зазначають дослідники.

Прикметно, що 31% опитаних у Європі вважають провідною загрозою силу та вплив США. Зокрема в Іспанії 59% вважають, що США є провідною загрозою країні. Росію вважають провідною загрозою лише 47% іспанців.