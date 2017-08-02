Хто і для чого підпалює Національний заповідник «Хортиця»?

Кожен день – з кінця липня – горить Національний заповідник «Хортиця», де розташовані унікальні природні і археологічні об’єкти. МНС та волонтери в середньому гасять по дві пожежі на день. Співробітники заповідника вважають, що мають справу із цілеспрямованими підпалами. Сума завданої шкоди від пожеж на Хортиці вже перевищила мільйон гривень.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/khto-dlya-chogo-pdpalyu-natsonalniy-zapovdnik-khortitsya">SoundCloud</a>

​

«На 4,5-5 метрів, ось до відсталої кори був вогонь. Почалася пожежа десь близько третьої години дня. Повторне займання було в 19:10 і остаточно ліквідували близько пів дев’ятої», – показує опалену вогнем акацію висотою з триповерховий будинок науковий співробітник сектору охорони природи Національного заповідника «Хортиця» Михайло Муленко. У цьому місці пожежа на Хортиці сталася 1 серпня. Вигоріле пустище ще димить, запах горілого не дає дихати.

Останні тижні на острові горить буквально щодня. Одну з таких пожеж 27 липня на схилі балки Генералки відзняв на мобільний телефон інший науковий співробітник заповідника Віктор Кривоносов.

«Відзняти відео виходить у ті рідкісні моменти, коли ти вже втомився і треба трохи подихати свіжим повітрям. Складність у тому, що якщо підіймається вітер, то він розносить вогонь на дуже велику територію. Окрім того, складний рельєф острова Хортиця не завжди дозволяє під’їхати пожежній техніці, тому доводиться гасити вогонь вручну», – каже науковець.

20 пожеж за 8 днів

Серпень – традиційно пожежонебезпечний час для Хортиці. Туристи та відпочивальники, які приїжджають у заповідник, порушують правила і трапляються загоряння. Цього ж року ситуація безпрецедентна, каже генеральний директор Національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко.

«Пожежі почалися ще у травні місці. Дуже проблемним, дуже небезпечним був червень місяць. У нас теж близько десятка пожеж, але те, що почалося наприкінці липня і початку серпня – це абсолютно безпрецедентно. У нас за вісім днів 20 пожеж», – розповідає директор «Хортиці».

Зважаючи на ситуацію, служба з надзвичайних ситуацій у регіоні розмістила додаткове пожежно-рятувальне відділення у центральній частині острова.

«Це дозволяє даному відділенню упродовж 4-5 хвилин прибувати як у район плавневої зони національного заповідника «Хортиця», так і в інші частини острова Хортиця», – каже начальник відділу по роботі зі стратегічними вибухонебезпечними об’єктами головного ДСНС України у Запорізькій області Дмитро Жолобов.

Також патрулюють острів на велосипедах самі співробітники заповідника, розбивши територію на 7 секторів.

«Територія закріплена від аркового мосту і до основної дороги. Ось така територія. Робочий час із 9 до 5. На велосипеді об’їжджаю. Це швидко зручно. Можна об’їхати з однієї часини в іншу буквально за 15-20 хвилин», – пояснює інспектор служби режиму заповідника Максим Семененко.

Пожежі чи підпали?

Однак всі ці зусилля, наразі, не дають очікуваних результатів. Не допомагають ані кілька сотень кілометрів, встановлених цього року для протидії пожежам, мінералізованих смуг, ані посилені патрулювання МНС і поліції. Справа у тому, що половина із цих пожеж – свідомі підпали, стверджує директор заповідника.

Людина йде, скоріш за все, з якоюсь запалювальною сумішшю і розливає цю суміш, а потім підпалює

«Були пожежі у нас, які створювались взагалі смугою, тобто людина йде, скоріш за все, з якоюсь запалювальною сумішшю і розливає цю суміш, а потім підпалює і вона починає горіти довгою-довгою смугою. В нас було шонайменше два таких підпали, довжиною десь 250, а інший – близько 300 метрів. Часто буває це, коли на Хортицю їдуть офіційні делегації, або відбуваються масові заходи або якесь свято», – каже Максим Остапенко.

На його думку, хтось хоче не просто сплюндрувати заповідну природу Хортиці, а й показати безпорадність влади. За допомогою звертаються до усіх: від керівництва міста та області – до Міністерства культури. Сума завданої Хортиці шкоди вже склала близько мільйона гривень.