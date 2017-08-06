​«Україна перебуває у стані війни, але її люди – відкриті й щирі» – емігрантка з Росії

Київ – Російський політичний і громадський діяч Ольга Курносова восени 2014 року була змушена виїхати з Росії. ФСБ відстежувало чи не кожен крок жінки, адже вона була організатором маршу на підтримку політв’язнів у Санкт-Петербурзі у 2013 році, координувала опозиційний «Марш миру» у Москві 2014-го. Нині Курносова живе в Україні, працює, за її словами, за фахом політолога, журналіста і волонтера. Курносова виступає в українських та європейських ЗМІ, допомагає мігрантам з Росії, а також відвідує Донбас – зустрічається з українськими бійцями та місцевими жителями. Чому це робить, Ольга Курносова розповідає Радіо Свобода:

– Для мене важливо їхати на Схід, ближче до зони військових дій, щоб показати і українським бійцям, і місцевому населенню, що у Росії є нормальні, адекватні люди, що не всі росіяни підтримують війну, яку розв’язав в Україні режим Володимира Путіна. Я казала українським бійцям, що не всі росіяни такі, як ті, кого вони бачать у прицілах своїх гвинтівок. Я розповідаю про тих, хто з перших днів Майдану у Києві або ж із перших днів кремлівської військової агресії проти України не боявся і відкрито заявляв про свою незгоду з діями Кремля. Я сама вирішила залишитись в Україні аж доти, доки Путін не піде геть з України, доки його агресія не закінчиться.

– Чи не думаєте, що Вам може загрожувати серйозна небезпека?

– Не думаю, що на Донбасі, десь поблизу лінії розмежування, на мене полюють російські спецслужби. Ні, якраз у Києві небезпека більша, адже саме у Києві був убитий російський політик Денис Вороненков.

Російські спецслужби на Донбас, вибачте за слово, не попруться, бо там їх можуть самих вбити захисники України

Російські спецслужби на Донбас, вибачте за слово, не попруться, бо там їх можуть самих вбити захисники України. А от хто там, на передовій, ризикує власним життям – так це справжні патріоти України, яких, повірте, дуже багато і серед військовослужбовців, і серед бійців Національної гвардії, і серед місцевих мешканців.

– Чи Ви порівнюєте, уже перебуваючи в Києві, Україну і Росію?

У цій країні задуха, там важко дихати. Опозиціонери у Росії постійно відчувають загрозу опинитись за ґратами, а то і втратити життя

– На сьогодні вже неможливо порівняти нинішню Україну з сучасною Росією. Не зважаючи на те, що я народилась і все життя жила у Санкт-Петербурзі, за яким тепер сумую, жити у сьогоднішній Росії я не можу. І справа не лише у переслідуванні мене особисто з боку спецслужб, не тільки у небезпеці потрапити у в’язницю – у цій країні задуха, там важко дихати. Опозиціонери у Росії постійно відчувають загрозу опинитись за ґратами, а то і втратити життя. От бачите, я насправді порівнюю Росію з Україною! І оскільки вже це роблю, то хочу наголосити на одній великій відмінності між Росією та Україною: в Україні – інші люди, більш відкриті, більш доброзичливі, ціла Україна значно відкритіша. Можливо, цьому сприяє інший, значно тепліший, клімат. І це – не зважаючи на війну! Адже Україна є державою, яка перебуває у стані війни, але її люди – відкриті й щирі, це прекрасне українське слово.

– Наскільки важливою складовою гібридної війни, на Вашу думку, є інформаційна складова?

Якщо людина щодня дивиться, слухає або читає про війну, про загибель людей – вона перестає активно на ці повідомлення реагувати. Людина втомлюється від війни

– На сьогодні інформаційна складова виходить у цій війні наперед, разом з військовою складовою. Тим більше, що на Заході відчутна «легка втома», скажемо так, від України. Кожна людина має захисну психологічну реакцію: якщо людина щодня дивиться, слухає або читає про війну, про загибель людей – вона перестає активно на ці повідомлення реагувати. Людина втомлюється від війни, тим більше, якщо війна відбувається десь далеко. Крім того, Захід втомився чути з Києва про реформи, про подолання корупції – тому що, виявляється, у реальному житті і перше, і друге українці впроваджують вкрай повільно. Тож для журналістів, для громадських активістів вкрай важливо нагадувати, що українське суспільство підтримує реформи, які гальмують можновладці; що українська спільнота підтримує бійців, які боронять не лише Україну, а фактично – східний кордон Євросоюзу від режиму Путіна тощо.

– Що може зробити чесна об’єктивна журналістика в Україні та на Заході, щоб спинити інформаційну агресію Кремля?

Українцям дуже важливо знати, що і Небесна сотня, і загиблі на Донбасі українські вояки – всі вони віддали свої життя не дарма

– Треба говорити правду і треба робити це так, щоб слово «Україна» не зникало із західного інформаційного поля. Ми з колегами, які переїхали з Росії, хто в Україні, хто в ЄС, робимо свою маленьку справу, інформуючи Захід і про перебіг подій у Росії, і про те, якою бачимо ситуацію в Україні. Та й самим українцям дуже важливо знати, що і Небесна сотня, і загиблі на Донбасі українські вояки – всі вони