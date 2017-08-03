Доповідь Росії в ООН: чи вдасться їй перекрутити або «перебити» заяви України?

Росія, яка у четвер і п’ятницю звітує перед Комітетом з ліквідації расової дискримінації при ООН, намагатиметься приховати факти своєї агресії проти України та її громадян, а скоєні на окупованих територіях злочини перекласти на Україну – такі очікування експертів. Кремль, доповідаючи в ООН, спробує відвернути увагу світу від української заяви, яка прозвучала днем раніше на Радбезі ООН про постачання російських озброєнь на Донбас.

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3 і 4 серпня Комітет з ліквідації расової дискримінації при ООН на засіданні у Женеві розглядає як офіційну доповідь Росії, так і альтернативні доповіді, які підготували українські та міжнародні правозахисні організації. В офіційній доповіді Кремль спробує, зокрема, виправдати свою політику в анексованому Криму, приховати порушення прав людини на півострові, а також, найімовірніше намагатиметься «перебити» ефект від доповіді України на Радбезі ООН у череду, де була наведена статистика надходження російської зброї на Донбас. Таку думку Радіо Свобода висловила низка українських правозахисників та експертів.

Зокрема, про спроби Росії «перебити» українську інформацію своїм тлумаченням подій на Донбасі та у Криму говорить співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Неможливо всіх обманювати постійно. Якщо все у Криму так добре, як каже Росія – дайте туди доступ ОБСЄ! А цей доступ заблокований з березня 2014 року

«Є відомий вислів: одну людину можна довго обдурювати, можна недовго обдурювати багатьох. Але неможливо всіх обманювати постійно. Цю еволюцію ми і спостерігаємо. Тому навряд чи Росії зараз вдасться перебити (українські меседжі). Є просте питання, яке, я впевнений, поставлять перед російською делегацією. Якщо все у Криму так добре, як каже Росія – дайте туди доступ ОБСЄ! А цей доступ заблокований з березня 2014 року», – констатує безпековий експерт.

До того ж, вважає Мельник, Росії стає дедалі важче досягати успіху в інформаційній війні, через цілу низку чинників. Зокрема й через зростання кількості інформації, яку надає Україна про конфлікт на Донбасі.

Так, у ніч із 2 на 3 серпня за київським часом українська делегація зробила доповідь на засіданні Ради безпеки ООН, у якій нагадала, що організації бойовиків на сході України (в доповіді вони названі «терористичними») отримують зброю і важку бронетехніку від Росії.

Українська делегація: Як терористичні організації отримали зброю, яка перевершує запаси озброєнь багатьох держав?

Причому представники України навели статистику надходження різних типів зброї з Росії з початку конфлікту на Донбасі.

«Одним із найяскравіших випадків нашого часу є наповнення окупованих територій на сході України усіма видами збройних систем, які надходять з сусідньої держави, що триває і донині,. Терористичним організаціям, що працюють там, надали понад 400 бойових танків, 840 бронетранспортерів, 200 ракетних комплексів, 730 артилерійських систем та 400 одиниць системи протиповітряної оборони», – ідеться в тексті доповіді.

Українська сторона нагадала, що саме один зі зразків цього озброєння влучив у цивільний літак Малайзійських авіаліній (MH17) із 298 людьми на борту.

Українська доповідь завершується риторичним питанням: «Як терористичні організації в Україні отримали зброю, яка часто перевершує запаси озброєнь багатьох держав на європейському континенті? Або чому терористи не вичерпують дизельне та боєприпаси?»

Одним з наслідків українського виступу стало те, що Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо запобігання передачі зброї терористичним організаціям.

Народний депутат України Сергій Соболєв, зі свого боку, високо оцінив українську доповідь на Радбезі ООН, і припустив, що вона матиме далекосяжні наслідки.

Ні танки, ні БТР-и в магазинах не продаються. Цей факт є визначальним. Це допоможе не лише зупинити путінську терористичну навалу

«Стає остаточно зрозуміло, і це те, про що ми весь час говоримо і українській владі, і міжнародній спільноті: ні танки, ні БТР-и в магазинах не продаються. Цей факт є визначальним. І він дозволить тепер чітко розмежувати, де діє держава, а де – терористи. Це допоможе не лише зупинити путінську терористичну навалу зі Сходу, але це стосуватиметься терористичних організацій в інших частинах світу», – наголошує парламентар.

Текст доповіді на Раді безпеки ООН опублікований на сайті постійного представництва України в Організації Об’єднаних Націй. Російська ж делегація у Радбезі ООН традиційно звинувачує Україну у трагедії з малайзійським «Боїнгом», а крім того, Росія наклала вето на резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу для розслідування авіакатастрофи МН17.

Напередодні Міністерство закордонних справ України висловило протест через активізацію дій Росії на Донбасі – атаки з боку підтримуваних нею бойовиків та безпосередньо російських військових.