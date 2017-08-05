Якою б підступною не була агресія Росії, українська преса має бути об’єктивною – Куликов

Незважаючи на позитивні зрушення після перемоги Майдану, в Україні є лише певні острівки вільної преси. Це стверджував Радіо Свобода теле- і радіоведучий, журналіст Андрій Куликов. На його погляд, усі політичні сили і бізнес-групи зацікавлені в тому, щоб тиснути на ЗМІ. Хоча журналісти знаходять способи протистояння такому тискові. Ситуацію ускладнює те, що глядачі розбещені, знеохочені вживанням десятками років низькопробного телепродукту. Також Куликов поділився враженнями від спілкування у «Межигір’ї» з Віктором Януковичем. Журналіст стверджував, що в оточенні екс-президента були люди, які чинили на нього позитивний вплив. Хоча, зрештою, гору взяли росіяни. Куликов вважає, що усунення від президентства Януковича під час Майдану (так, як воно відбулося) було вигідне насамперед Росії.