Тільки сучасна армія України може зупинити Росію, якою керують боягузи

(Рубрика «Точка зору»)

Рекомендації Пентагону щодо надання Україні летальної зброї – серйозний поворот в американському підході до врегулювання кризової ситуації. Я б назвав його поворотом до тверезості.

Коли російські війська приступили до окупації Криму і Донбасу, багато політиків на Заході – в тому числі і представники адміністрації Білого дому – категорично виступали проти надання Україні летальної зброї. Це пояснювалося небажанням посилювати конфлікт на сході України. Проблему збиралися вирішувати виключно за допомогою санкційного тиску на Росію.

Санкції – це, звичайно, дуже важливо. Об’єктивно вони сприяють демонтажу російського режиму, послаблюють російську економіку, є чітким сигналом для російських еліт: без зміни курсу крах неминучий. Але санкції – це необхідна, але не достатня умова для відновлення територіальної цілісності України, для порятунку миру в Європі.

Боягузи завжди нападають тільки на слабких

У Москві звикли нападати на слабких. Так було з Фінляндією і Польщею, з країнами Балтії та Угорщиною, з Чехословаччиною і Афганістаном, з Грузією і Україною. Якщо Росія отримує рішучу відсіч, її війська рано чи пізно йдуть з окупованої країни. Так було з Фінляндією за наслідками війни з нею СРСР у 1939-1940 роках. Завдяки героїчному опору ця країна не тільки зберегла свій суверенітет, але і заслужила повагу в Москві. Так було з Афганістаном напередодні краху Радянського Союзу. Героїчний опір афганців і постійні втрати в окупаційному корпусі змусили Кремль вивести війська з країни, яку в Москві вже вважали своєю колонією.

А ось коли з Москвою намагаються домовитися – її солдати і чекісти починають чинити розправу над людьми просто на вулицях мирних міст. Так було в Будапешті. Так було в Празі. Так було в Криму. Так було на Донбасі.

Російську агресію може зупинити тільки сильна українська армія. Тільки сучасна українська армія може врятувати Європу від нової війни. І зовсім не тому, що вона переможе російські збройні сили, ні. А тому, що Росія не буде з такою армією воювати. Тому що в Кремлі перестануть вважати українців «слабаками». Зрозуміють, що йдуть на війну, а не на парад. І займуться куди більш важливими справами – наприклад, полюванням на щук у тувинських болотах.

Адже щука точно не отримає сучасну зброю, яка дозволить їй відбитися від Путіна і Шойгу. Тому вона – прекрасний об’єкт для параду, для фотографування з трофеєм.

На Заході повинні зрозуміти: Росією керують боягузи. А боягузи завжди нападають тільки на слабких.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію редакції