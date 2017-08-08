«Забути про Крим» могли домовитися ще на першій зустрічі у Нормандії – Сенченко

Не порушувати тему повернення Україні анексованого Криму могли домовитися учасники «нормандського формату» ще на своїй першій зустрічі у Нормандії, у червні 2014 року. Таке припущення в ефірі Радіо Свобода висловив екс-народний депутат і колишній депутат Верховної Ради Криму Андрій Сенченко, коментуючи заяву Уповноваженого уряду Німеччини з питань співпраці з Росією, Центральною Азією та країнами «Східного партнерства» Гернота Ерлера про необхідність відкласти питання Криму до врегулювання конфлікту на Донбасі. Експерти також пов’язують таку заяву німецького дипломата з внутрішньополітичними процесами у ФРН та впливом російського лобі.

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Коментуючи заяви Гернота Ерлера, екс-народний депутат та колишній депутат Верховної Ради Криму Андрій Сенченко наголошує: позиція німецького дипломата – не така серйозна проблема, як відсутність чіткої позиції офіційного Києва щодо повернення Криму. Це, на його думку, може бути наслідком негласних домовленостей між учасниками «нормандського формату».

Президент Порошенко і в «нормандському форматі», і в Мінських «тусовках» замовчував проблему Криму. Думаю, це було стартовою домовленістю

«Президент Порошенко, на наш великий жаль, і в «нормандському форматі», і в Мінських «тусовках» замовчував проблему Криму. Думаю, це було стартовою домовленістю ще на першій зустрічі в Нормандії. По суті, він був згоден із тим, щоб йому дозволили керувати рештою території України, але натомість виконувати вимогу Росії – не порушувати проблему Криму, – припускає політик. – На наше превелике щастя, є українське суспільство, яке ніколи не дозволить забути проблему Криму».

Більш того, Сенченко впевнений, що така поведінка президента послаблює міжнародні позиції Україні в цілому.

«Порошенко не представляє інтереси більшості українських громадян, про це говорить соціологія. Але про це знаємо не лише ми, громадяни України, а й партнери на переговорах. Тому довіра до тих позицій, з якими виступає президент України, досить низька», – каже він.

Політичний експерт Євген Магда натомість звертає увагу на те, що пропозиція «відкласти» питання Криму на потім пролунала з вуст не будь-кого, а «офіційного лобіста відносин з Росією». Крім того, він закликає не забувати про внутрішньополітичні процеси у ФРН.

В Німеччині у вересні вибори до Бундестагу та вибори канцлера. Критики Меркель будуть дистанціюватись від її позиції

«В Німеччині у вересні вибори до Бундестагу та вибори канцлера. Буде збільшуватись інтерес до вагомих питань зовнішньої політики: критики Меркель будуть дистанціюватись від її позиції, – прогнозує Магда. – Я б радив не драматизувати цих заяв і просто усвідомлювати, що в німецькому істеблішменті є достатньо людей, зацікавлених в повномасштабному відновленні економічних відносин з Росією».

Магда впевнений, що Україна не буде реагувати на заяви Ерлера. «Будемо реалістами: в політичному плані Україна та Німеччина все ж в різних вагових категоріях, і демонструвати публічно свій гнів Київ не стане», – визнає він.

Політтехнолог та керівник проекту Free Crimea Тарас Березовець побоюється, що висловлювання Гернота Ерлера відображають позицію уряду цієї держави і є певною мірою відлунням лютневої заяви посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля про те, що вибори на Донбасі можна провести і за присутності там російських військ.

Втрати німецького бізнесу від неможливості здійснювати нормальну торгівлю з Росією обчислюються в суму понад 100 мільярдів євро

Березовець вважає Крим однією з найбільш дражливих тем для Німеччини, адже пов’язані з анексією півострова санкції суттєво обмежують заробітки там німецького бізнесу.

«Втрати тільки німецького бізнесу від неможливості здійснювати нормальну торгівлю з Росією обчислюються в суму понад 100 мільярдів євро», – стверджує політтехнолог. Так, за його даними, втрати компанії Siemens внаслідок скандалу з турбінами, які опинилися на півострові, сягають десятків мільярдів доларів, адже компанія скорочує свою співпрацю з Росією.

Формального визнання Німеччиною анексії не буде, проте федеральний уряд і надалі прагнутиме пом’якшити відповідні санкції, апелюючи до того, що вирішення кримського питання розтягнеться на десятиліття, каже Березовець. Тому Україні слід сприймати таку позицію як «промацування ґрунту» і реагувати відповідно.

Не Україною єдиною

В уряді Німеччини запевнили у незмінності своєї позиції, як і в цілому позиції ЄС: російська анексія українського Криму розглядається як порушення міжнародного права, що поставило під сумнів європейську безпеку. Про це сказала речниця федерального уряду Ульріке Деммер, і нагадала слова канцлера Анґели Меркель, яка раніше заявляла, що анексія Криму не може бути визнана і державні кордони слід поважати.

Андрій Сенченко погоджується з тим, що ФРН офіційно не визнає анексії, але наголошує, що проблема не була б наразі актуальною, якби реакція Заходу на дії Кремля була більш дієвою.

Вихід в тому, щоб зробити санкції настільки ефективними, щоб не варто було продовжувати їх на десятиліття

«Вихід в тому, щоб зробити санкції настільки ефективними, щоб не варто було продовжувати їх на десятиліття, аби поставити Росію на місце», – вважає він і як приклад ефективних санкцій наводить ембарго на купівлю російської нафти. Такий жорсткий підхід, впевнений екс-депутат, був би в інтересах самої Німеччини, та й Євросоюзу загалом.

Путін вважає особистою трагедією падіння Берлінського муру. Під загрозою не лише Україна, а й об’єднана Європа

«В частини німецьких політиків є ілюзії, що зусилля Путіна спрямовані лише на Україну. Насправді Путін, який кілька разів висловлював свій погляд на розвал СРСР як на особисту трагедію, вважає особистою трагедією і падіння Берлінського муру. Під загрозою не лише Україна, а й численні європейські держави і, по суті, об’єднана Європа», – застерігає він.

Євген Магда додає до цього, що Росія продовжує практику СРСР в тому, що стосується співпраці з європейською політичною та економічною елітою: «Свого часу Росія непрямо фінансувала і Романо Проді, і Сильвіо Берлусконі – політичних опонентів в Італії, – нагадує він. – Вона працює в цьому плані системно і достатньо професійно використовує і технології м’якої сили, і особливості європейської демократії».

Не потрібно забувати про Крим. Думаю, що ця позиція не зміниться навіть попри заяви окремих політиків Німеччини

У свою чергу, експерт із міжнародних відносин Олеся Яхно переконана, що не варто драматизувати заяву уповноваженого уряду Німеччини зі співробітництва з Росією. Врегулювання питань Донбасу і Криму, каже вона, дійсно, перебувають на різних етапах: Кремль визнав свою присутність у Криму і там зараз не ведуться бойові дії, а от від участі в бойових діях на сході України Москва постійно «відхрещується», додає експерт.

«Не потрібно забувати про Крим, не потрібно робити вигляд, що ми можемо на деякий час виключити його з порядку денного, тому що це неправильно. І я думаю, що ця позиція не зміниться навіть попри заяви окремих політиків Німеччини», – говорить Яхно.

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