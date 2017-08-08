Експертами з України на Заході називаються люди, які не були в Україні, не знають української – канадський професор

Про Україну пишуть люди, які там не були, які ніколи за все життя не прочитали нічого українською. І ось зненацька ці люди опиняються на телебаченні … у ролі експертів

У ролі експертів з питань України перед західними аудиторіями часто виступають люди, які не мають підстав претендувати на такий статус. Про це в інтерв'ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв'ю із західними дослідниками України, розповів Дейвід Марплс, заслужений професор відділу історії та античності Альбертського університету в Канаді.

«Я бачу, що про Україну пишуть люди, які там не були, які ніколи за все життя не прочитали нічого українською. І ось зненацька ці люди опиняються на телебаченні і говорять про Україну у ролі експертів з України», – відзначив дослідник.

Марплс не назвав конкретних осіб, про яких говорить, але відзначив, що йдеться про дуже згадувані імена.

Про них ведуться дискусії, і я б сказав, що десь 60% усіх цих розмов характеризуються недостатнім знанням предмету, а 20 є повною нісенітницею

«Дуже часто неточно пишуть навіть про розташування певних регіонів України. Якщо говорити про війну на сході України, то міста, про які тепер згадують, – можливо, ніхто ніколи там не був і не чув про них. Зненацька вони опиняються на слуху. Наприклад, той же Іловайськ, – розповів дослідник. – Про них ведуться дискусії, і я б сказав, що десь 60% усіх цих розмов характеризуються недостатнім знанням предмету, а 20 є повною нісенітницею».

У ситуації засилля псевдоекспертів, зауважив дослідник, дуже складно донести до аудиторії кваліфіковані оцінки подій.

«То як представити альтернативну точку зору? Навіть якщо закидувати канал CNN листами і проситись на ефір, щоб представити свою позицію – можна таки туди потрапити і отримати 5–10 хвилин часу. Ефір може бути перервано через інші новини, присутність може лишитись разовою. Але якщо дослідник напише книжку, ґрунтовне дослідження – воно лишиться назавжди. Інші можуть з ним проконсультуватись», – розповів Марплс, який навесні 2017 року опублікував книжку "Ukraine in Conflict".

У 2015 році Марплс виступив одним із співавторів листа-звернення науковців до президента України Петра Порошенка із закликом не підписувати законопроекти про «декомунізацію». Марплса називають одним із провідних західних експертів з Чорнобильської катастрофи, сучасних Білорусі та України.

З повним інтерв'ю Дейвіда Марплса можна ознайомитись на сторінках UkeTube у соціальних мережах Twitter, Youtube та Facebook.