Якби Україна залишила ядерну зброю, не мала би ні євроінтеграції, ні зближення зі США та НАТО – Пайфер

Збереження Україною ядерної зброї закрило би перед нею шлях до євроінтеграції, зближення із НАТО та США, міжнародної фінансової допомоги. Про це в інтерв’ю блогу UkeTube, який представляє оригінальні інтерв’ю із західними дослідниками України, розповів Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні (1998-2000 роки), який до призначення опікувався політикою США щодо України у царині ядерного роззброєння та інших сферах.

Україна була би більш ізольованою від Заходу. Можливо, вона не була б країною-вигнанцем, як КНДР, але з відкритими обіймами ядерну Україну точно б не вітали

«Розумію, коли люди кажуть, що у 2014 році все було би інакше, якби Україна залишила собі ядерну зброю. Але за таке рішення Україні довелося б заплатити значну політичну та економічну ціну. Україна була би більш ізольованою від Заходу. Можливо, вона не була б країною-вигнанцем, як КНДР, але з відкритими обіймами ядерну Україну точно б не вітали», – зазначив Стівен Пайфер.

Пайфер працював над підготовкою Будапештського меморандуму – міжнародної угоди, укладеної у 1994 році між Україною, США, Росією та Великою Британією про неядерний статус України. Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні.

«Я розумію, коли сьогодні українці кажуть, що якби вони не підписали Будапештський меморандум, якби залишили собі якусь ядерну зброю, ситуація була б іншою. Цьому важко заперечити, адже альтернативна історія є полем спекуляцій. Я би хотів сказати, що якби Будапештський меморандум не було підписано, Україні довелося б заплатити значну ціну», – зазначив Пайфер.

За словами Пайфера, за підписанням меморандуму послідував період, який можна назвати «золотим» у відносинах між Україною та США.

«З 1995 по 1998 рік, залишивши позаду питання ядерної зброї, відносини США та України справді розширились. У 1996 була підписана угода про стратегічне партнерство між Україною та США, яку підтримало створення двонаціональної Комісії на чолі із президентом Кучмою та віце-президентом США Ґором. Було багато міждержавних візитів – у 1997 році президент Кучма відвідав США 4 рази... Цього би не сталося, якби Україна залишила собі ядерну зброю», – розповів Пайфер.

Дипломат також наголосив, що ядерна Україна не мала би підтримки з боку Європи у питанні інтеграції та фінансової підтримки з боку міжнародних інституцій.

«У 1994 році Україна підписала Угоду про партнерство та співробітництво з ЄС. У 1997 Україна підписала Угоду про особливе партнерство із НАТО, яка заснувала постійний орган кооперації НАТО з Києвом. Нічого цього не відбулося би, якби Україна лишила собі ядерну зброю», – наголосив Пайфер.

«З економічного боку, на мою думку, якби Україна із ядерною зброєю, звернулася б (а я вважаю, що їй довелося би це робити) за позиками під низькі проценти до МВФ, чи Світового банку, чи ЄБРР – думаю, що ядерна Україна побачила б, що виконавчі директори цих інституцій із США та Європи виступили б проти кредитування України», – поділився думками екс-посол США в Україні Стівен Пайфер.