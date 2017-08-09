На президентських виборах у Кенії перемагає чинний президент Угуру Кеньятта. 9 серпня Центральна виборча комісія Кенії повідомила: згідно з підрахунком майже всіх бюлетенів, Кеньятта отримує 54,35% голосів, а його опонент від опозиції Райла Одінґа – 44,77%. Тим часом напруження у країні посилюється. Райла Одінґа, колишній кенійський прем’єр, заявив, що комп’ютерна система ЦВК була зламана, а результати – змінені. Соратники чинного президента відкидають звинувачення. Після заяв Одінґи на вулицях Найробі спалахнули протести. Протестувальники палили покришки, споруджували барикади. Після цього почалися сутички активістів з поліцією. Оглядачі проводять паралелі між нинішніми подіями і протестами у 2007 році, коли були вбиті понад тисяча людей. (Відео Reuters)