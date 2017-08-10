Більшість українців економлять на їжі та одягу – ранковий ефір Радіо Свобода

Більшість українців економлять на їжі та одягу, свідчить дослідження;

Влада не бажає відпускати українців з «повідка» реєстрації за місцем проживання;

Антиукраїнське мовлення майже готові блокувати, на четвертому році війни повідомляє Турчинов;

На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії. Відповідатимуть на запитання: керівник групи електронної демократії «Реанімаційного пакету реформ» Сергій Лобойко та народний депутат, голова парламентського комітету з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко; державний секретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко, учасник оборони і звільнення Слов'янська Мирослав Гай, член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський; аналітик компанії Research & Branding Group Олексій Ляшенко та експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Віталій Кравчук