Поліцейські під прикриттям (розслідування)

Що буде, коли взяти сумнозвісно відомий підрозділ міліції – УБЕЗ, тобто управління боротьби з економічною злочинністю, – провести в ньому фасадну переатестацію і назвати його Департаментом захисту економіки Національної поліції? Правильно, по суті зміниться лише назва. Фактично ж у новому департаменті панує стара система. Як живуть співробітники департаменту? Розслідування програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

На вулиці Багговутівській у Києві розташувалось кілька підрозділів Національної поліції, зокрема – департамент захисту економіки. Цей департамент було створено в рамках реформи поліції, він перебрав на себе функції колишнього управління боротьби з економічною злочинністю (УБЕЗ). Його співробітники повинні виявляти, запобігати та припиняти злочини у сфері економіки і боротися з корупцією та хабарництвом.

Наприклад, разом з іншими правоохоронцями працівники департаменту розслідують незаконний видобуток бурштину, виведення коштів з банків та незаконний гральний бізнес.

Оскільки один із напрямків роботи департаменту – це превентивна діяльність, працівники відслідковують державні закупівлі та шукають можливі зловживання. «В цьому році внаслідок такої діяльності було скасовано понад 450 державних закупівель на суму понад 3 мільярди гривень», – зазначає речниця департаменту Наталія Калиновська.

Серед іншого, цей департамент як оперативно-аналітичний центр має збирати первинну інформацію про економічні злочини і згодом передавати її слідчим органам Нацполіції, прокуратури, СБУ для відкриття проваджень.

«Будь-який правоохоронний орган в Україні може заробляти двома способами. Перший – розслідуючи тих, кого треба загнати, і потім вимагаючи з них якісь речі. Друге – не розслідуючи тих, кого не треба розслідувати», – заявляє редактор сайту «Наші гроші» Олекса Шалайський.

Як живуть співробітники впливового департаменту, чия мета – боротися з економічними злочинами та запобігати їм? Чи все майно декларують співробітники департаменту – та, навіть задекларувавши, чи завжди можуть пояснити його походження?

Навіщо оперуповноваженому орендувати гараж, якщо він не має авто?

Одну автівку Audi Q7 з вінницькими номерами знімальна група програми «Схеми» неодноразово бачила у дворі біля будівлі департаменту. Такий автомобіль коштує в середньому понад 30 тисяч доларів.

З 2015 року авто перебуває у власності Володимира Ковбасюка. Це – батько старшого оперуповноваженого відділу супроводження особливо важливих справ управління оперативних розробок Олександра Грущенка.

Батько оперативника, на якого записаний дорогий автомобіль, працював головним лікарем амбулаторії в селі під Крижополем Вінницької області та у 2010 році навіть став депутатом сільської ради від Партії регіонів. У сільраді кажуть: Володимир Ковбасюк і досі працює лікарем, але нещодавно пішов у відпустку. Зв’язатися з ним до виходу сюжету не вдалося.

В останні 5 років Володимир Ковбасюк придбав низку ділянок у лісі під Києвом. Зокрема, у 2012 році батько правоохоронця придбав 4 ділянки загальною площею в майже півгектара біля київського мікрорайону Бортничі. Ще одну ділянку лісу в Бориспільському районі площею майже в цілих 10 гектарів Володимир Ковбасюк придбав у 2015 році.

Весь час, коли батько купляв ділянки лісу під Києвом, Олександр Грущенко працював старшим оперуповноваженим в особливо важливих справах управління боротьби з організованою злочинністю. Ще одну ділянку в Бориспільському районі, вже наприкінці 2016 року, придбала його мати Віра Грущенко.

У декларації старшого оперативника за 2016 рік у Києві – лише квартира, якою він користувався безкоштовно, та орендований гараж. При цьому жодної автівки ні у власності, ні на праві користування не вказано.

Відповідати на запитання журналістів програми, чому він не декларує батькове авто, Олександр Грущенко не став.

Декларуєш один будинок, а користуєшся іншим?

Його колега Олександр Омельчук – заступник начальника відділу протидії корупції. У правоохоронних органах він загалом працює вже близько 13 років.

У 2015–2016 роках Омельчук задекларував будинок на 126 квадратів у селі Княжичі під Києвом, що належить його тестеві.

Та на сторінці дружини Омельчука у Facebook вдалося знайти фото його родини з двору зовсім іншого котеджу. На одній зі світлин можна побачити не лише самого Омельчука, а й автомобіль Lexus, на якому він їздить.

По фотографіях журналісти знайшли цей будинок. Виявилося, що земля під ним записана на тещу Олександра Омельчука.

Кілька разів упродовж трьох тижнів знімальна група приїжджала сюди о 7-й ранку – і бачила, як поліцейський виїжджає на роботу саме з цього двору – а не від будинку батька дружини, який він вписав у декларацію.

На питання про те, чому він не задекларував будинок, яким користується, Омельчук попросив надіслати письмовий запит. У письмовій відповіді Омельчук зазначив, що вказав у декларації об’єкти нерухомого майна відповідно до вимог Закону «Про запобігання корупції».

Зокрема, може йтися про те, що Омельчук не користувався цим будинком станом на 31 грудня 2016 року. Відповідно до роз'яснень НАЗК, при поданні щорічної декларації, якщо якісь об’єкти станом на 31 грудня попереднього року не перебувають у володінні, користуванні або власності суб’єкта декларування або членів його сім’ї, то вони не повинні відображатися в декларації, навіть якщо вони перебували на такому праві упродовж певного часу у звітному періоді.

Олександр Мельникович – головний оперуповноважений департаменту захисту економіки.

На роботу він приїжджає на BMW X5. Але такої автівки в його декларації за 2016-й немає. З грудня 2014-го нею володіє тесть правоохоронця. За інформацією програми «Схеми», раніше іншим автомобілем із цим номерним знаком володів сам Олександр Мельникович.

У власності оперуповноваженого та його дружини – дві квартири в Києві та будинок неподалік столиці. Та говорити про статки родини з журналістами Мельникович відмовився.

Серед інших, увагу журналістів привернув один із заступників начальника департаменту Ігор Звездін. Він – правоохоронець зі стажем у понад 18 років, а його дружина наразі працює в Генеральній прокуратурі.

Із задекларованого власного майна подружжя – квартира та будинок у Луганську, а також дві недорогі автівки. Дорожча машина, якою користується поліцейський, – Toyota Highlander, – записана на його 63-річного батька Валерія Звездіна.

У Києві подружжя Звездіних, згідно з декларацією, орендувало квартиру. Значно краще ситуація з майном склалась у інших родичів правоохоронця. Його батько є власником квартири в новобудові в центрі Києва та кілька місяців тому придбав ділянку і частину таунхаусу в закритому котеджному містечку неподалік Межигір’я.

У 2016 році Ігор Звездін працював начальником департаменту захисту економіки у Дніпропетровській області. Того ж року його теща сплатила пайовий внесок і згодом отримала акт прийому-передачі квартири в новобудові в Дніпрі.

Звідки кошти на нові квартири та авто у родичів поліцейського? «Схеми» звернулись із письмовим запитом до Ігоря Звездіна, однак він на нього так і не відповів. При цьому батько посадовця каже: гроші нібито заробив у Росії. «Я працюю в Сургуті, заступником директора будівельної компанії. 25 років там працюю. Зараз так, перебуваю тут (в Україні), у відпустці», – зазначив він.

Як у департаменті борються з корупцією серед своїх?

Речниця департаменту захисту економіки Наталія Калиновська повідомляє, що з часу створення департаменту восени 2015 року під час вимагання чи отримання неправомірної вигоди було затримано 12 співробітників. Як же департамент захисту економіки Нацполіції запобігає можливій корупції серед власних працівників?

«У нас є кадровий підрозділ, як і в кожній кадровій установі, який займається профілактичною роботою, проводить співбесіди, навіть можемо демонструвати якісь відеоролики пізнавальні, які показують, до чого може призвести протиправна діяльність. Це полягає не лише в отриманні хабарів, а, можливо, також і керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння – тобто будь-які факти, які можуть негативно позначитись на їхній роботі і взагалі на роботі цілого департаменту», – зазначає Калиновська.

Чому ж не все майно, яким користуються поліцейські, може бути вказане в декларації? «У законі України чітко зазначено: якщо людина користується протягом тривалого часу і користується автівкою, наприклад, за 2016-й рік станом на 31 грудня 2016-го, вона повинна це зазначити. Якщо він користується 2, 3 або 4 рази, він має право це не вносити в декларацію, це стосується будь-якого державного службовця», – повідомляє Калиновська.

Невдовзі в Україні має з’явитись нова Служба фінансових розслідувань, яка розкриватиме злочини в економічній, фінансовій та податковій сферах. Значні шанси потрапити до неї мають і працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції. Та залишається питання, чи будуть вони готові до максимальної ефективності, прозорості та доброчесності, які суспільство очікуватиме від представників нового органу.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «СХЕМИ»: