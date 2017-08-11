Радіо Свобода Daily: небідне життя співробітників департаменту захисту економіки Нацполіції

Про успіхи НАБУ

Національному антикорупційному бюро (НАБУ) вдалось запобігти розкраданню 900 мільйонів гривень і відшкодувати державі збитків ще на понад 140 мільйонів. Це «грошові» результати роботи відомства за перше півріччя 2017 року. Проте НАБУ називає своїми успіхами також провадження щодо відстороненого голови ДФС Романа Насірова, газових оборудок екс-депутата Олександра Онищенка, «бурштинової схеми». А в тому, що вироків досі немає, винна нереформована судова система, заявив директор НАБУ Артем Ситник. Чим ще пишається антикорпційний орган і які ще має проблеми, читайте у матеріалі.

Про поліцейських під прикриттям

Що буде, коли взяти сумнозвісно відомий підрозділ міліції – УБЕЗ, тобто управління боротьби з економічною злочинністю, – провести в ньому фасадну переатестацію і назвати його Департаментом захисту економіки Національної поліції? Правильно, по суті зміниться лише назва. Фактично ж у новому департаменті панує стара система. Як живуть співробітники департаменту? Про це у свіжому розслідуванні програми «Схеми».

Про обшук у Манафорта

Будинок колишнього керівника передвиборчої кампанії президента Дональда Трампа Пола Манафорта в Александрії, що під Вашингтоном, обшукали ще перед світанком 26 липня. Але широка громадськість дізналась про це лише цими днями завдяки публікації газети Washington Post. Агенти Федерального бюро розслідувань вилучили документи, пов’язані з податками та закордонними банківськими рахунками. Цікавилося слідство і фінансовими зв’язками Манафорта з українськими політиками.

Факт обшуку свідчить про серйозний поступ у слідстві щодо російського втручання у вибори, вважають американські коментатори. Вони звертають увагу на те, що для проведення такого обшуку потрібен був спеціальний дозвіл суду, тобто слідчі мали надати переконливі докази того, що злочин таки скоєно.

Про ракети КНДР і погрози на адресу США

Північнокорейське державне телебачення оголосило, що до середини місяця будуть готові плани запуску балістичних ракет середньої далекосяжності в бік острова Гуам, що є територією США, додавши, що вони сягнуть цілі за 30–40 кілометрів від острова. Заява була зроблена через два дні після того, як президент США Дональд Трамп попередив Північну Корею, що будь-які подальші загрози від Пхеньяна приведуть до «вогню і люті» зі Сполучених Штатів. ЄС розширив список санкцій проти Північної Кореї через її ракетні випробування, втім, деякі експерти вважають, що санкційний тиск на країну вже вичерпаний.

Про бідон із архівними матеріалами УПА

Днями у Янівському лісі поблизу Львова чоловік знайшов алюмінієвий бідон із архівними матеріалами УПА і знахідку передав у музей «Тюрма на Лонцького». Останній документ датований 1951 роком, що свідчить про те, що архіви пролежали у землі 66 років. Серед матеріалів – цінна інформація про діяльність українського підпілля у 1948–1951 роках, збереглось чимало друкованих видань і вперше знайдено дитячий журнал, який видавали у 1940-х роках українські підпільники. Радіо Свобода ознайомилось детальніше з віднайденими історичними матеріалами. Пропонуємо це зробити і Вам.

А на завершення загадка зі сторінок ілюстрованого журналу «Малі друзі», 1948 року видання.

«Перший склад – число це буде,

Другий – в устах мають люди.

Ціле слово… Хто вгадає?

Герб наш назву таку має».

Відгадали? :)

Цінуйте зусилля попередників!

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