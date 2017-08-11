Гербст спростовує аргументи «диванних стратегів» проти надання зброї Україні

Спроби аргументувати відмову в наданні зброї Україні не витримують критики, зазначає колишній посол США в Україні Джон Гербст у статті для Atlantic Council.

Ці «диванні стратеги» переконують, що надання зброї Україні було б помилкою, аргументуючи це тим, що Росія є сильнішою за Україну і може протистояти будь-якому нарощуванню потужності, Москва більше зацікавлена Україною, ніж Вашингтон, а також тим, що український уряд є корумпованим і не заслуговує на таку підтримку.

«Ці аргументи базуються на давніх міфах, застарілому аналізі та неповному розумінні політики Кремля та американських інтересів», – вказує Гербст.

Зокрема, зазначає експерт, аргумент Брендана Догерті в статті «Не озброюйте Україну» про те, що «Україна є глибоко розділеною країною», є застарілим і походить із сумнозвісного звіту ЦРУ з 1990-х років, де йшлося про можливий розкол України. Це передбачення виявилось неправдивим і, хоча різниця між сходом і заходом України не зникла, вона значно зменшилась з 2014 року, стверджує Гербст.

Догерті помилково стверджує, що «російськомовні українці думають, що Сполучені Штати задіяні в перевороті демократичних результатів 2015 року», зазначає Гербст. Перше, можливо, Догерті має на увазі 2014 рік, коли президент Янукович утік через масові протести, гадає Гербст.

Кремль просуває брехню про те, що Сполучені Штати відповідають за вигнання Януковича, але цей аргумент не знайшов підтримки навіть у тих регіонах країни, де симпатії до Москви колись були потужними

По-друге, велика кількість українців спілкується російською і велика кількість українців вітали втечу Януковича, після того, які він наказав, або дозволив використати снайперів проти демонстрантів. Звичайно, Кремль просуває брехню про те, що Сполучені Штати відповідають за вигнання Януковича, але цей аргумент не знайшов підтримки навіть у тих регіонах країни, де симпатії до Москви колись були потужними. Ці симпатії значно знизились після війни, яку розв’язав Кремль в Україні, зауважує Гербст.

Стосовно агрументу Догерті про безнадійну корумпованість України, Гербст зазначає, що ця заява не є повною і тому вводить в оману.

Серед досягнень уряду Гербст відзначив очищення банківської системи, реформу закупівель, перехід до єдиної ринкової ціни на газ, що дозволило знизити дефіцит бюджету на 80 відсотків. Корупція залишається проблемою, однак МВФ та ЄБРР високо оцінюють загальні реформи, особливо їх проведення під час війни.

Заява колишнього директора Національної ради безпеки США Чарльза Купчана про те, що США не мають великої зацікавленості в Україні, йде врозріз із заявою міністра оборони США Джима Маттіса, який відзначив зростаючу агресію Росі і її напади на міжнародний порядок. Саме задля досягнення цих цілей Путін пішов на війну з Грузією в 2008 і з Україною в 2014 році, зазначає Гербст.

Численні опитування виявили, що росіяни не хочуть, аби їхні солдати воювали в Україні. Саме з цієї причини Путін приховує інформацію про втрати від громадськості

Ще однією помилкою Догерті та Купчана, на думку Гербста, є аргумент про те, що населення Росії, як і Путін, «готові втрачати військових у бойових діях». Насправді, численні опитування, включаючи опитування проведені найбільшою установою, що відстежує суспільну думку в Росії, Левада Центром, виявили, що росіяни не хочуть, аби їхні солдати воювали в Україні. Саме з цієї причини Путін приховує інформацію про втрати від громадськості.

Надання оборонної зброї Україні, особливо «Джавелінів», які знищують танки, ускладнять для Кремля проведення атак, бо це означатиме ще більші втрати.

Леонід Бершидський стверджує, що непотрібно надсилати протитанкову зброю до Україні, бо у Москви є 20 тисяч танків і вона завжди пришле нові. Також вони вказують, що Україна може намагатись використати зброю, щоб відвоювати свою територію.

Це – не вірно, стверджує Джон Гербст.

З часу других Мінських домовленостей Москва забрала додатково сотні квадратних кілометрів. Надання протитанкової зброї допоможе захиститись від того, щоб Москва не забирала ще більше

«Українці добились стабілізації лінії зіткнення, але втрати відбуваються щодня і з часу других Мінських домовленостей Москва забрала додатково сотні квадратних кілометрів. Надання протитанкової зброї допоможе захиститись від того, щоб Москва не забирала ще більше», – пише Гербст.

Останнім агрументом противників надання зброї України є те, що надання зброї «посіє розбрат між Сполученими Штатами та основними європейськими союзниками». Однак, стверджує Гербст, хоча Німеччина та Франція і виступають проти, канцлер Меркель заявляла і німецькі посадовці говорили йому особисто, що якщо Сполучені Штати нададуть зброю, вони продовжать співпрацю з Вашингтоном над мирним врегулюванням в Україні.

Надання оборонної зброї Україні зменшить ймовірність небезпечного протистояння США та Росії

«Сполучені Штати взяли на себе зобов’язання гарантувати суверенітет та територіальну цілісність України, коли вона віддала ядерну зброю в 1994 році. Надання оборонної зброї Україні відбуватиметься відповідно до цього зобов’язання і збільшить витрати Москви на війну. З часом це може переконати Кремль вийти з Донбасу. Навіть якщо ні, це змусить Москву витрачати додаткові ресурси в Україні і вони будуть двічі думати перед тим, як кидати нам виклик в Балтії, де наші зобов’язання в рамках НАТО змусять нас діяти рішучіше. Надання оборонної зброї Україні зменшить ймовірність небезпечного протистояння США та Росії», – робить висновок колишній посол США в Україні Джон Гербст.