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За последние 5 дней на передовой было замечено 8 человек, которые, называясь журналистами или волонтёрами, пытались провести съёмку. Такие данные сообщили в 72-й механизированной бригаде, занимающей позиции под Авдеевкой. Это может быть предвестником активизации боевых действий, считают военные эксперты. К тому же на сентябрь Москвой запланированы масштабные учения «Запад-2017» и к украинской границе будет подтянуто несколько российских дивизий. Мнения разнятся: учения могут быть бряцаньем оружия, могут нести цель отвлечь украинские войска от боевых действий в зоне АТО, а могут быть и подготовкой полномасштабного вторжения.

«Ноль» – так называется линия передовой, за которой уже идут позиции боевиков. Так вот на этот самый «ноль» в последние дни настойчиво пытались проникнуть несколько журналистов. Глава пресс-службы 72-й механизированной бригады Елена Мокренчук сообщила, что в Авдеевке стали появляться странные люди. Прикидываются журналистами, и некоторые даже имеют вроде бы правильные документы и стремятся попасть на передовую и провести съёмку, – но на поверку оказываются совершенно другими людьми.

Подобный наплыв странных «журналистов» и никому не известных «волонтёров» мы наблюдали в январе-феврале. А потом начались те самые три страшных для авдеевчан месяца остервенелых атак противника на город

Вот что написала Елена Мокренчук на своей странице в соцсети: «Восемь человек за каких-нибудь пять дней, причём четверо из них практически одновременно… Совпадение? Ещё деталь: из этих восьмерых семеро – новенькие, никогда раньше их здесь не было. Подобный наплыв странных «журналистов» и никому не известных «волонтёров» мы наблюдали в январе-феврале. А потом начались те самые три страшных для авдеевчан месяца остервенелых атак противника на город. Гибель людей и стрельба прямой наводкой по жилым кварталам».

Россия будет привлекать больше сил и техники, чем декларирует

О возможной активизации боевых действий заставляют задуматься и объявленные Москвой масштабные учения «Запад-2017». Эти учения пройдут с 14 по 20 сентября на территории Беларуси, а это северные границы Украины. Россия заявила, что в них будет участвовать 13 тысяч российских военных.

Как показывает практика, Россия привлекает гораздо больше сил и средств, чем заявляет, считает офицер Нацгвардии, блогер и волонтёр Мирослав Гай: «Исходя из тех документов, которые я видел, Российская Федерация будет привлекать больше сил и техники, чем те, которые она декларирует. Даже то количество вагонов, которое они декларируют, а это 8 тысяч, говорит про то, что не 3 и не 5 тысяч будет привлечено. Анализируя учения «Кавказ-2016» – Россия заявляла меньшее число людей, однако было в разы больше привлечено сил и личного состава».

Россия начала своё вторжение в Грузию сразу после учений «Кавказ-2008»

Какова цель учений «Запад-2017»? Военные эксперты называют различные варианты: Россия просто бряцает оружием, возможно, Москва отвлекает украинские войска от боевых действий в зоне АТО, чтобы боевики там активизировали обстрелы. Есть даже версии подготовки полномасштабного вторжения. В 2008 году Россия начала своё вторжение в Грузию сразу после учений «Кавказ-2008».

Украина должна показать России, что мы тоже готовы, что это не будет простой и лёгкий рейд. Показать, что российская армия не сможет просто зайти для забавы. Мы устроим им критически неоправданные потери по сравнению с возможным успехом

Все эти версии имеют право на существование, считает Мирослав Гай: «И страны Балтии сейчас в большом напряжении пребывают, и Беларусь напряжена, и Украина должна думать. Украина должна показать России, что мы тоже готовы, что наши военные части готовы к таким вызовам, что это не будет простой и лёгкий рейд. Показать, что российская армия не сможет просто зайти для забавы. Мы устроим им критически неоправданные потери по сравнению с возможным успехом».

Сразу после «Запад-2017» Россия начнёт учения «Боевое братство-2017». Они пройдут в Армении. Украинская армия в условиях нагнетаемой Россией напряжённости вынуждена проводить учения резервистов, совместные учения со странами НАТО, также проходит мобилизация и переподготовка офицеров запаса.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)