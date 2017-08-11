Бійця, з тіла якого вилучили нерозірвану гранату, доправили в одеський шпиталь

В одеському військовому шпиталі зустріли черговий санітарний борт із пораненими на сході України бійцями. За останні кілька тижнів це вже другий літак, ним на лікування й реабілітацію прибули 14 військовослужбовців. Серед них боєць 28-ї одеської механізованої бригади, якому в зоні АТО провели надскладну операцію – вилучили з ноги гранату з гранатомета, що не розірвалася.

6 серпня під час ворожого обстрілу позицій ЗСУ під Новотроїцьким, що на Донеччині, 23-річний Дмитро з Каховки народився вдруге.

«Чую, ДШК (кулемет великого калібру – ред.) десь убік від нас. Побіг за броніком. Вдягнув бронік, каску. Удар в ногу і – більше нічого не пам’ятаю. Це 28-а бригада, я гранатометник. Та ж фігня, яка прилетіла мені в ногу», – розповідає він.

Першу допомогу надали побратими. До точки евакуації доправляли під щільним вогнем противника. Вже у Волновасі лікарі на рентген-знімку побачили глибоко в стегні хлопця снаряд, що не розірвався. На операцію хірург одягнув бронежилет і каску, поряд з лікарями перебували сапери. 30-міліметрову осколкову гранату від АГС-17 вилучили і, крім цього, прооперували перелом із зміщенням уламків.

Сьогодні Дмитра перевели з реанімації в травматологію. Лікарі кажуть: стан середньої важкості, стабільний, з позитивною динамікою. Бойового духу хлопець не втрачає, каже: «та нормально, нічого, будемо йти далі».

Волонтери чекають на допомогу для реабілітації бійців

В реабілітації воїнів на допомогу небайдужих вкотре сподіваються волонтери. Андрій Танцюра опікується потребами одеського військового шпиталю від початку бойових дій на Донбасі, його «зона відповідальності» – реанімаційне й травматологічне відділення.

«Антибіотики та інші препарати покриває шпиталь. Мій, скажімо, «головний біль» – закупівля пластин (стержнів) для остеосинтезу. Одна пластина в наборі з гвинтами виходить близько 10 тисяч гривень. Люди реагують: якщо бачать звіти, бачать, куди все йде, то відгукуються й допомагають», — розповідає волонтер.

З кінця червня на Донбасі діє так зване «хлібне перемир’я». На час збирання врожаю, як домовилися у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи, сторони мали дотримуватись режиму тиші. Проте лише в липні, за даними Міноборони, українські Збройні сили зазнали 24 бойові втрати.