До Німеччини привезли поранених на Донбасі. Допомога Бундесверу є виявом солідарності з Україною – Карпенко

Берлін – Спеціальним літаком із Києва до столиці Німеччини прибули 14 поранених вояків із зони АТО. Витрати за перевезення і лікування узяв на себе уряд ФРН. Відтепер українськими бійцями опікуватимуться німецькі військові медики. Це вже шоста офіційна місія Збройних сил Німеччини, яку вони здійснюють у рамках програми допомоги Бундесверу (Збройних сил Німеччини) учасникам збройного конфлікту, пораненим на Донбасі. Зустрічали прибулих офіційні представники Німеччини та України.

До столиці Німеччини прибули поранені на Донбасі українські бійці, котрих буквально ставитимуть на ноги у шпиталях Бундесверу. Четверо пацієнтів лікуватимуть у Кобленці, ще по п’ять – у Берліні та Ульмі. Знайомлячись з українськими хлопцями, постраждалими від російської агресії на сході України, навіть тут, у центрі Європи, відчуваєш, як усе-таки близько війна з усіма її жахіттями. Деякі з них були поранені під час обстрілів, інші постраждали від вибуху гранати, ще один підірвався на забороненій міжнародною конвенцією протипіхотній міні.

До Німеччини привезли найбільш важких пацієнтів, з чиїми ураженнями не вдалося впоратися українським медикам. Про це Радіо Свобода розповідає головний хірург берлінського шпиталю Бундесверу Мартін Штіргольц, який уже не вперше приймає українських поранених бійців.

Команда наших лікарів безпосередньо в Україні обстежила постраждалих, тож ми знаємо, що нас очікує. Усі поранення – дуже складні

«Команда наших лікарів безпосередньо в Україні обстежила постраждалих, тож ми знаємо, що нас очікує. Ми мали змогу отримати багато інформації заздалегідь. Усі поранення – дуже складні, немає простих. Якщо на батьківщині не можуть нічого більше вдіяти, то шукають можливості допомоги в Німеччині. Щодо результатів, то поки що важко сказати, оскільки поранення складні, то лікування буде тривалим. Але ми, звісно, раді, коли наші пацієнти одужують. Приміром, мали нагоду спостерігати, коли наш важкохворий пацієнт, якому загрожував параліч, бавився у воді зі своїми дітьми», – розповів німецький лікар.

Комплексне лікування триватиме від кількох місяців до року – лікарі

Тим часом німецькі медики констатують, що в їхніх нинішніх пацієнтів – складні вогнепальні поранення, у декого розвинулися інфекційні запалення. Також ідеться про необхідність проведення хірургічних операцій з реконструкції кісток і заміни суглобів. Тож на українських бійців чекають нелегкі процедури та комплексне лікування, котре триватиме від кількох місяців до року. Не менші випробування і для німецьких медиків, каже Мартін Штіргольц, адже вони прагнуть зберегти своїм пацієнтам не тільки здоров’я, а й працездатність.

Коли йдеться про ампутацію рук чи ніг, то намагаємося уникнути її, щоб кінцівки все-таки зберегти

«Щодо складності випадків, скажімо, коли йдеться про ампутацію рук чи ніг, то намагаємося уникнути її, щоб кінцівки все-таки зберегти. Якщо є хоч найменша можливість для цього, то ми прагнемо досягти мети», – ділиться пан Штіргольц.

За повідомленням прес-служби Бундесверу, з 2014 року і донині коштом німецького уряду у ФРН надано допомогу 88 українським пораненим воякам. Програма такої реабілітації, йдеться у наданій довідці, є виявом солідарності з Україною, як сказав аташе з військових питань посольства України у Німеччині Олег Карпенко.

Ми вдячні німецькій стороні за те, що вона знаходить можливість безплатно лікувати українських поранених

«Німецька техніка розвинута краще, що дозволяє лікувати складні поранення. Ми вдячні німецькій стороні за те, що вона знаходить можливість безплатно лікувати українських поранених», – сказав пан Карпенко.

Українських поранених вояків підтримуватимуть також волонтери

Представники німецької влади повідомили, що поранені мають постійний зв’язок з рідними на батьківщині, та шкодують, що не в змозі запросити їх до Німеччини на час лікування їхніх найближчих. Як сказав Радіо Свобода один із поранених – Віталій, надія на одужання велика, як і віра в це.

«Мені допомагає усвідомлення, що мене тут вилікують. Те, що не вдалося зробити в Києві, я дуже сподіваюсь, що тут вилікують», – зізнається молодий солдат.

Але хлопцям тут потрібне не тільки піклування медиків, а й підтримка суто побутова. Про це, як повідомила у Facebook постійний волонтер у Бундесвері Лада Плескач, подбають охочі долучитися до надання допомоги з розв’язання повсякденних і «розважальних» заходів.