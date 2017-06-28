На Донеччині можливі епідемії інфекційних хвороб через проблеми з водопостачанням – СЦКК

Українська сторона спільного центру контролю і координації повідомляє про погіршення ситуації із водопостачанням міста Торецьк на Донеччині. Про це повідомляється на сторінці у Facebook української воєнної операції на Донбасі.

За даними СЦКК, водогін «Горлівка – Торецьк» було пошкоджено під час обстрілу з боку сепаратистів поблизу шахти імені Гагаріна.

«За підрахунками комунальних служб Торецька, на землю щоденно витікає близько 15 тисяч кубометрів води. Через це в місті запроваджено жорсткий графік водопостачання: майже 35 тисяч мешканців отримують воду лише дві години на добу, в селища Північне та Залізне вода подається на дві години один раз за дві доби», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють представники центру, вода у багатоповерхівках доходиь тільки до другого поверху, ситуація ускладнюється через спеку: можливий спалах інфекційних захворювань.

«Міська санепідемстанція готується днями закрити усі дитячі садки. Співробітники ДСНС підвозить воду в цистернах, але її вистачає лише для нагальних потреб», – йдеться у повідомленні.

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 27 червня підтримувані Росією бойовики збільшили кількість обстрілів позицій українських військових. Представники угруповань «ДНР» та «ЛНР» заявляють, що 27 червня позиційні бої тривали на Донецькому, Горлівському та Ясинуватському напрямках.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня.