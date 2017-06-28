Загиблих і поранених українських військових протягом доби на Донбасі немає – штаб АТО

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про обстріли їхніх позицій з боку сепаратистів на всіх напрямках попри оголошене перемир’я. Окрім того, за даними штабу, з околиць Донецька із міномета обстріляли житловий квартал Красногорівки.

Як повідомили представники української сторони у спільному центрі контролю і координації, йдеться про пришкільну територію.

«Один з боєприпасів розірвався на пришкільній території, в безпосередній близькості від будівлі Красногорівської загальноосвітньої школи №1 в мікрорайоні Сонячний. На щастя, в цей час людей у школі не було», – заявили в СЦКК.

Загалом, за інформацією української сторони, постраждалих ні серед військових, ні серед цивільних протягом доби немає. Водночас, як повідомлялось сьогодні раніше, 27 червня внаслідок вибуху авто на Донеччині загинув полковник СБУ Юрій Возний, ще троє людей були поранені.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» у свою чергу також заявляють про порушення перемир’я з боку українських військових.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня.