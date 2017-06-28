Угруповання «ЛНР» визнало втрату «групи підрозділу тилу» на Бахмутській трасі

Угруповання «ЛНР», яке контролює південну частину Луганської області, визнало втрату 24 червня в районі Бахмутської траси групи з шести бойовиків.

За словами речника угруповання Андрія Марочка, «українською диверсійною групою Сил спеціальних операції… на Бахмутській трасі був здійснений напад на групу військовослужбовців підрозділу тилу, які здійснювали доставку продовольства особовому складу».

Двоє бойовиків були вбиті, ще четверо були затримані українськими військовими, підтвердив речник сепаратистів.

«До сьогоднішнього дня ми робили все, щоб врегулювати цю ситуацію, не привертаючи уваги громадськості. За обопільною домовленістю через волонтерські організації домовилися з українською стороною про обмін полоненими й ухвалили обопільне рішення не повідомляти про цей процес. Але українська сторона в останній момент відмовилася від обміну», – заявив Марочко 27 червня.

Він також стверджує, що затримані бойовики є «громадянами Луганської народної республіки».

Штаб української воєнної операції на Донбасі ще 25 червня підтвердив, що військовослужбовці Збройних сил України у зоні бойових дій 24 червня знешкодили диверсійно-розвідувальну групу противника, у складі якої було двоє громадян Росії.

«Внаслідок вжитих заходів чотирьох бойовиків було затримано, а ще двох: командира та одного з диверсантів, які чинили злісний опір бійцям сил АТО, – ліквідовано. Варто зазначити, що загиблий командир групи був громадянином Російської Федерації, родом з міста Кірова. Серед полонених було виявлено ще одного представника Росії з Алтайського краю», – мовиться в повідомленні.

Українські військові заявляють, що під час затримання ДРГ вилучили два кулемети Калашникова, дві снайперські гвинтівки Драгунова, два автомати Калашникова-74 та одну реактивну протитанкову гранату.

Росія, яка підтримує бойовиків на Донбасі, неодноразово заперечувала наявність у складі сепаратистів солдатів або офіцерів регулярної російської армії, визнаючи лише, що в угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» є російські «добровольці».