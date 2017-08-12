Олена Сотник: в Україні військовий бюджет на 6 сторінках, а у США – на 150

Від розтрат і неефективного освоєння коштів на проекті «Стіна» Україна могла втратити сотні мільйонів гривень. Про це заявила Радіо Свобода народний депутат Олена Сотник. При тому, що сам проект укріплень на кордоні з Росією недофінансували на 85 відсотків, каже депутат. Вона вважає, що на руку розкрадачам державних коштів надмірна засекреченість витрат у військовій сфері України. Хоча, наприклад, Ізраїль воює десятиліттями, а утаємничив лише ноу-хау, каже парламентар. Олена Сотник також поділилася враженнями від недавнього спілкуванням у США з Френсісом Фукуямою, Кондолізою Райс і порівняла ставлення адміністрації Дональда Трампа до агресії Росії з політикою адміністрації Барака Обами.