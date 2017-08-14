586 тисяч людей на сході України втратили доступ до пенсії та соцдопомоги – УВКБ ООН

«Конфлікт продовжується вже четвертий рік, і майже 1,6 мільйона переміщених українців прагнуть безпеки, доступу до адекватного житла та зайнятості». Про це йдеться у заяві Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

«Безпека залишається головною проблемою для майже 800 тисяч людей які живуть біля лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях України», – йдеться у заяві.

Головні пункти заяви:

Свобода пересування цивільних осіб та перетин блокпостів

«У червні цього року Державна прикордонна служба України зафіксувала понад 1,1 мільйона випадків перетину блокпостів в Східній Україні». У заяві зазначається, що люди, які перетинають блокпости, стикаються з такими проблемами, як довгі черги та затримки, мають обмежений доступ до таких базових речей, як питна вода, туалети, місця, де можна сховатися від поганої погоди, медичне обслуговування. «Це створює додаткові труднощі для людей з обмеженими можливостями та спеціальними потребами, особливо людей похилого віку, та жінок з дітьми», – йдеться у заяві.

Пенсії та соціальні виплати

«З початку 2016 року майже 586 тисяч пенсіонерів та людей похилого віку, які проживають у зоні конфлікту, втратили доступ до своїх пенсій у результаті верифікаційних процедур, запроваджених урядом України. Це позначилося на найбільш уразливих групах, оскільки багато хто з них залежить від пенсій та соціальних виплат у якості єдиного джерела доходу.

Ті, хто проживають на непідконтрольних державі територіях, зобов’язані зареєструватися в українських органах влади як внутрішньо переміщені особи, щоб мати доступ до своїх законних пенсій та соціальних виплат.

УВКБ ООН виступають за забезпечення того, щоб переміщені особи мали повний доступ до державних послуг та платежів, включаючи пенсії та соціальні виплати незалежно від місця їх проживання».

Медичні послуги

«Переміщення вплинуло на найбільш уразливі групи населення, в тому числі понад 50 тисяч людей з обмеженими можливостями, які були змушені покинути власні будинки», – йдеться у заяві.

«Принаймні 40 громад, які проживають біля розмежувальної лінії, мають обмежений доступ до медичних послуг. З початку конфлікту було пошкоджено близько 150 закладів охорони здоров’я, медичний персонал також виїхав з регіону».

Освіта

«Діти у постраждалих зонах мають обмежений доступ до освіти через ситуацію в галузі безпеки та пошкодження шкільних будівель. З початку конфлікту було пошкоджено щонайменше 700 шкіл, у тому числі 55 шкіл, які було пошкоджено з початку року. У 2017 році 89 шкіл було відремонтовано за допомогою допомоги УВКБ ООН».

Руйнування будинків

«Рівень руйнування цивільних будинків значно вищий, ніж очікувалося, приблизно 40-60 будинків у певних громадах, що живуть поруч з фронтом, пошкоджуються щотижня. Більше 10 тисяч пошкоджених будинків потребують відновлення».

УВКБ ООН закликає всі сторони, що беруть участь у конфлікті, забезпечити захист цивільних осіб та цивільних населених пунктів від наслідків бойових дій, обстрілу та обмеження використання цивільних будинків у військових цілях.