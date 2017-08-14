Стан українського військового флоту є критичним – Гайдук

Резонансну реакцію викликає у Росії спорудження мобільним будівельним батальйоном морських піхотинців США в Очакові на півдні України командного центру для ВМС України. Депутат Держдуми Росії, лідер ЛДПР Володимир Жириновський заявив, що «втопить в Чорному морі американських солдатів і штаб навчань НАТО, який будується в Очакові». Що будують американці в Очакові та який стан українського військового флоту? Про це йшлося у програмі «Ваша Свобода», в якій взяли участь: Сергій Гайдук, командувач ВМС України у 2014–2016 роках, та Олег Чубук, начальник прес-центру командування ВМС України.