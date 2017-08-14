Екс-прем’єр німецької Саксонії допомагатиме Україні провести децентралізацію

Україну консультуватиме ще один іноземний фахівець. Колишній прем’єр-міністр німецької землі Саксонії Ґеорґ Мільбрадт стане спеціальним посланником уряду Німеччини з питань урядування та децентралізації. Він уже бував в Україні раніше та коментував, що слід боротись із бюрократією та прискорювати реформи, аби не втратити довіру громадян. Чи ж є політична воля виконувати його поради?

Федеральний уряд Німеччини відреагував на звернення президента України Петра Порошенка до країн G7 та надсилає радника. Професор Ґеорґ Мільбрадт упродовж року консультуватиме Київ щодо децентралізації та реформи управління.

Мільбрадт має досвід у цих галузях. У 1990 році його призначили міністром фінансів землі Саксонія. У переломний період після возз’єднання Німеччини він реорганізовував управління фінансами, будівництвом і нерухомістю цієї федеральної землі. Мільбрадт також сприяв переходу трансформації від соціалістичного планового господарства до ринкової економіки. Із 2002 до 2008 року був прем’єр-міністром землі Саксонія і паралельно з цим був також членом Бундесрату. Із 1995 року він є професором публічних фінансів, і наразі викладає у Технічному університеті Дрездена.

Німецький експерт буде в Україні з 14 до 19 серпня, проте фактичну роботу розпочне вже з вересня.

Це прецедент. У нас жодна реформа не має посланників від європейських урядів

У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розповіли, що очікують на зустрічі професора Мільбрадта з українськими високопосадовцями. І після них віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко зможе розповісти про задачі, які в Україні виконуватиме німецький експерт. Проте поки не почались навіть ознайомчі консультації, сказали у прес-службі відомства.

«Це прецедент. У нас жодна реформа не має посланників від європейських урядів. Уряд Німеччини надсилає спеціально під нашу реформу посланника. Це велика увага насправді», – додала керівник прес-служби міністерства Надія Аверкіна.

Ґеорґ Мільбрадт уже неодноразово відвідував і неофіційно консультував Україну. Скажімо, у 2015 році він заявляв, що слід пришвидшити реалізацію реформ, аби не змарнувати свого шансу і не втратити довіри громадян. Місцеві органи влади повинні мати реальні інструменти впливу на життя мешканців громади, аби децентралізація відбувалась не на папері, казав експерт.

Німеччина в рамках міжнародної технічної допомоги багато інвестує в розвиток місцевого самоврядування в Україні. Тож рішення направити до Києва Ґеорґа Мільбрадта – це ще один спосіб підтримати Україну на шляху змін, каже менеджер групи з децентралізації та регіонального розвитку «Реанімаційного пакету реформ» Іван Лукеря.

Це гарантія того, що процес реформ у цій сфері буде незворотнім

«Це гарантія того, що процес реформ у цій сфері (не тільки у державній службі, а й у реформі місцевого самоврядування, децентралізації влади) буде незворотнім», – каже Лукеря.

На думку Івана Лукері, Німеччина навряд використовуватиме роботу Мільбрата у Києві для того, щоби підштовхувати Україну до закріплення в Конституції так званого особливого статусу для Донбасу. Це та ідея, яка викликала багато дискусій в Україні, та яку у тій чи іншій формі озвучувала канцлер Німеччини Анґела Меркель та деякі представники офіційного Берліна.

«Це не пов’язано з цими речами», – вважає Лукеря.

Проте, щоб Україна могла уповні використати досвід Мільбрадта, потрібна політична підтримка, додає експерт.

Децентралізація – одна небагатьох реформ про яку українські посадовці говорять як про успішну і таку, що рухається. Скажімо, наприкінці червня президент Порошенко заявляв, що з 2014 року (коли почали запроваджуватись перші зміни) місцеві бюджети зросли на 100 мільярдів гривень.

А прем’єр Володимир Гройсман, для якого децентралізація є реформою-візитівкою, вважає її прикладом успіху. І серед наступних задач у цій царині називає завершення процесу об’єднання територіальних громад, налагодження роботи центральних органів влади на місцях та секторальну реформу.

На місцевому рівні достатня кількість має бути людей, які можуть взяти на себе відповідальність, і постійно отримувати нові знання і досвід, щоби реформу реалізувати

Зважаючи на таку увагу до децентралізації, у першу чергу, від Гройсмана, політична воля на її запровадження є, каже політичний консультант Дмитро Васильєв. Проте для того, щоби комплексно запровадити зміни, недостатньо бажання перших осіб держави та допомоги відомих європейських експертів як Ґеорґ Мільбрадт, каже він.

«Чи не найголовніше, на місцевому рівні достатня кількість має бути людей, які можуть взяти на себе відповідальність, і постійно отримувати нові знання і досвід, щоби реформу реалізувати», – сказав Васильєв.

Фахівці також повинні бути і у профільному міністерстві, і в Кабінеті міністрів, і у парламенті, що на різних рівнях визначають, якою буде децентралізація в Україні, додав експерт.