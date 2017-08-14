Трамп офіційно засудив прояви расизму

Президент США Дональд Трамп засудив прояви расизму і заявив, що всі, винні в сутичках місті у Шарлотсвілл, будуть притягнуті до відповідальності. «Правосуддя здійсниться», – заявив Трамп, виступаючи зі спеціальною заявою в Білому домі у понеділок. І додав: «Расизм – це зло».

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Раніше цього дня суд відмовив у заставі чоловікові, взятому під арешт після наїзду автом на демонстрантів у місті Шарлотсвіллі, штат Вірджинія, внаслідок чого загинула 32-річна жінка і поранені ще 19 людей.

Таким чином, 20-річний Джеймз Алекс Філдз залишається під арештом. Але, коли у нього з’явиться адвокат, то рішення про арешт може бути оскарженим.

Наразі арештований не має захисника через можливий конфлікт інтересів у юристів – унаслідок його наїзду серед потерпілих є родич одного з членів управління призначених адвокатів.

Радник президента США з питань національної безпеки Герберт Раймонд Макмастер заявив, що ця подія «відповідає визначенню тероризму».

Раніше, Мінюст США розпочав розслідування щодо наїзду автомобіля у натовп людей після того, як протест через сутички між ультраправими та учасниками акції проти виступу ультраправих скасували.

Міністр юстиції США Джефф Сешнс заявив: «Насильство та смерть у Шарлотсвіллі завдають удару по основі американського права та справедливості». «Коли такі дії виникають внаслідок расового фанатизму та ненависті, вони зраджують наші основні цінності і не можуть бути терпимими», – додав він.

Подробиці трагічних подій в американському місті Шарлотсвілль у репортажі «Голосу Америки».

У неділю президент США Дональд Трамп висловив співчуття у зв’язку з трагедією, проте критики дорікнули йому за те, що він не засудив дій екстремістів.

Того ж дня представники Білого дому виступили із заявами, щоб запевнити американців: президент Дональд Трамп засуджує «всі форми насильства, фанатизму і ненависті», включаючи неонацистів, Ку-Клукс-Клан і будь-яких інших екстремістів.

У понеділок президент США повернувся в Білий дім, щоб виступити з повноцінною заявою. Він вшанував пам’ять 32-річної Гізер Гайєр, яка загинула після того, як автомобіль врізався в натовп протестувальників, а також двох поліцейських, які загинули під час катастрофи вертольота, який допомагав у відновленні порядку.

Над матеріалом працювала Людмила Ваннек