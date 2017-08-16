Кривавий серпень 2014-го: необхідні висновки (огляд преси)

Іловайська трагедія стала не лише найбільш масштабною за час проведення АТО, а й вирішальною під час боїв із деокупації частини Донбасу, стверджує газета «День». Саме в цей період Росія масово й відкрито ввела контингент своїх військ. До того українські війська вже мали досвід прямого втручання росіян у перебіг АТО, коли позиції ЗСУ обстрілювались із території Росії. Але найманців, диверсантів, регулярні війська і техніку Кремль заводив на Донбас поступово. Видання наголошує, що трагедія вимагає не лише пошуків винних. Передусім вона вимагає ретельного «розбору польотів» і визнання власних помилок, щоб вчитись на них і потім не повторювати. На цьому наголошується в статті «Кривавий серпень 2014-го».

В цьому ж числі газета «День» стверджує, що Україна стала зручним об’єктом для втягнення в «ракетний скандал» не в останню чергу через політичні піруети чинної влади та її небажання або невміння радикально зменшити корупцію на всіх рівнях і припинити, нарешті, свої бізнесові оборудки. Адже Україна, яка нині має у світі далеко не у всьому позитивний імідж, в очах надто багатьох така собі «політична чорна діра», де діють принципово інші закономірності, ніж у цивілізованому «всесвіті», де можливо майже все. Тож на віру багатьма легко сприймаються ті гріхи, які списують на українців майстри міжнародних спецоперацій. На цьому наголошується в публікації «Ракетний скандал»: як важливо бути відповідальними».

Урядовий законопроект про внесення змін до пенсійного законодавства, багато хто називає «пенсійною реформою». Однак, як переконують дописувачі газети «Голос України», до реформи він не має жодного стосунку. Адже не вирішує головної проблеми Пенсійного Фонду – його дефіциту. Відтак дописувачі парламентської газети наголошують на необхідності законопроект суттєво доопрацювати.

Одразу три резонансні справи, які розглядають так звані кримські суди, сколихнули громадськість не тільки на території Кримського півострова. Загалом, як наголошує газета «Голос України», створюється враження, що в окупованому Криму органи влади й силовики з наполегливістю маніяків зайняті пошуком ворогів, причому бачать їх у представниках тільки двох із більш як сотні етнічних груп на півострові. Ідеться про українців і кримських татар. Конкретніше газета пише в матеріалі «За межею розумного».

Поки один iз міністрів натякає на обжерливість українців, голова уряду розробляє нові критерії визначення бідності, інформує газета «Україна молода». Видання пише, що Кабмін планує стимулювати сільгоспвиробників за допомогою пільг залучати «на село» молодих агроспеціалістів, виділяючи їм гроші на будівництво житла. Однак поки що все це залишається планами на майбутнє. Бідність тим часом не відступає, а влада не бореться з нею, а лише вивчає зі сторони, розкладаючи явище на складові, зазначає газета. Стаття називається «Бідні, бо...?».

Цього тижня мешканці столиці почнуть отримувати рахунки з підвищеною квартплатою, а саме – з новими цінами на послугу з утримання будинків та прибудинкових територій. Чиновники збільшений тариф виправдовують зростанням вартості електроенергії, цін на пально-мастильні матеріали тощо. У середньому рахунок для однієї сім'ї збільшиться на 100-150 гривень. Про те, як зменшити суму у платіжках, розповідає газета «Голос України» у матеріалі «Як легально зменшити комунальні платежі».