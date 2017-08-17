Не купатись, не рибалити, не панікувати – лікарі про штам холери в Миколаєві

Збудник холери, знайдений в Миколаєві, агресивний і вже спричиняв летальні випадки в 90-х роках, але цього разу ситуація під контролем, запевняють лікарі та представники обласної влади. Задля власної безпеки громадян просять утриматись від купання та рибної ловлі, а в разі підозри на кишковий розлад – звертатись до лікарів.

Заступник голови Миколаївської ОДА Віталій Кіндратів запевняє, що міська влада посилила заходи безпеки та відслідковує ситуацію з поширенням збудника холери, виявленого у воді річки Інгул.

В інших місцях окрім того, де підтвердилась холера, паличку не виявлено

«Мобілізували наше інфекційне відділення, перевірили, чи все там готове, – розповідає він. – На сьогодні все стабільно, вода моніториться, в інших місцях окрім того, де підтвердилась холера, паличку не виявлено».

За словами Кіндратіва, в Миколаєві заборонено купатись на міських пляжах та ловити рибу.

«На сьогодні по всіх пляжах Миколаєва стоять відповідні вивіски, люди ставляться з розумінням і у воду не йдуть, незважаючи на спеку. По рибній ловлі проблемних питань теж не виявлено», – каже він і додає, що миколаївська поліція перевіряє місця стихійної торгівлі, аби не допустити продажу риби, виловленої в Інгулі та Південному Бузі, яка не пройшла відповідної обробки.

Наразі в Миколаєві не зафіксовано жодного хворого на холеру, заспокоює виконувач обов’язків головного лікаря Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова. За її словами, лікарня наразі забезпечена всіма необхідними медикаментами, а всі пацієнти з розладами кишково-шлункового тракту проходять обстеження на холеру.

«Ми спілкуємось з головними лікарями в інших містах, там хворих теж не виявлено. Але краще бути підготовленими», – зазначає вона.

Це досить агресивний штам, свого часу з нього починалася холера 1994-1996 років

При цьому вже визначено збудника інфекції – це штам Vibrio cholerae biovar El Tor.

«Це досить агресивний штам, свого часу з нього починалася холера 1994-1996 років», – згадує лікарка і зазначає, що наразі невідомо, звідки саме взявся вібріон.

Еколог міжнародної організації «Екологія. Право. Людина» Алла Войціховська вважає появу холери та інших збудників хвороб в українських річках наслідком забруднення довкілля. На її переконання, головні винуватці – підприємства, які скидають свої стоки до річок без належного очищення.

Реально 99% очисних споруд в Україні не працюють

«Державна екологічна інспекція згідно із законом контролює дотримання природоохоронного законодавства, але не можемо сказати, що цей контроль є об’єктивним. Адже реально 99% очисних споруд в Україні не працюють, хоча статистика показує зовсім інший відсоток», – каже вона. Свою роль, на думку активістки, грає й спека, через яку знижується рівень кисню у воді.

А завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету, колишній головний інфекціоніст України Сергій Крамаров стверджує, що холеру та подібні інфекції на Миколаївщині знаходять у серпні мало не щороку. За його словами, якщо влада вживатиме всіх застережних заходів, а громадяни зважать на її заклики не купатися у річках, то випадків захворювання на холеру вдасться уникнути.

Якщо вживатимуть нормальні протиепідемічні заходи, то ніякого спалаху не буде

«Майже щороку у Миколаєві виділяють холерний вібріон… Останній спалах холери – 1990-і роки, після цього не було, – згадує медик. – Тож приводу для паніки немає. Так, певна небезпека є, адже цей вібріон може викликати захворювання. Але якщо вживатимуть нормальні протиепідемічні заходи, то ніякого спалаху не буде».

Саме під час епідемії в 90-х роках миколаївські лікарі напрацювали досвід, який тепер дозволить їм контролювати ситуацію, впевнений доцент кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ігор Анастасій. За його даними, за всю історію людства зафіксовано сім пандемій цієї хвороби, остання – в 1961-му.

Інкубаційний період може тривати до п’яти днів, найчастіше – два-три дні

«Щоб захворіти, людина повинна отримати збудника або із забрудненими продуктами, або з водою. Інкубаційний період може тривати до п’яти днів, найчастіше – два-три дні», – пояснює він. Науковець переконує, що заразитися холерою від тварин, що вживали заражену воду, неможливо, адже це антропоноз – інфекційна хвороба, на яку може занедужати лише людина. «Також можлива ситуація з рибою, раками, які термічно не оброблені і мають збудника за рахунок того, що перебувають у забрудненій воді», – застерігає він і просить за перших же симптомів даіреї звертатись до лікарів.

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