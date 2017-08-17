Українські диверсанти: реальні чи фейкові?

Генштаб Збройних сил України повідомляє про затримання ФСБ Росії за останній час 12 колишніх військовослужбовців ЗСУ. Їм висунуті обвинувачення у шпигунстві, організації диверсій тощо. Зокрема, 15 серпня ФСБ Росії повідомила, що затримала «агента СБУ» Геннадія Лимешка, коли він нібито намагався пошкодити лінію електропередач у районі Судака. Інше свіже повідомлення з Донецька, від так званого «міністерства держбезпеки» угруповання «ДНР», там йдеться про затримання «диверсійної групи», яку нібито очолював колишній військовослужбовець Сил спецоперацій Головного управління розвідки Міноборони України Олег Сугерей. В Україні подібні повідомлення називають фейковими або зрежисованими. Екс-керівник головного слідчого управління СБУ, генерал-майор Василь Вовк, речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов та головний редактор проекту «Інформаційний спротив» Юрій Карін у програмі «Ваша Свобода» говорили про тих, кого спецслужби Росії називають «українськими диверсантами».