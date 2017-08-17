Американські неонацисти обожнюють Путіна (світова преса)

Тижневик Newsweek пояснює, чому ультраправі націоналісти в США мають сильну симпатію до російського президента Володимира Путіна. Видання The Huffington Post припускає, за допомогою чого Росія могла б виграти Третю світову війну. А журнал з міжнародних відносин The National Interest відповідає на запитання, чи готуються Росія та Китай до війни один із одним.

Американський тижневик Newsweek пояснює, чому ультраправі націоналісти в США мають сильну симпатію до президента Володимира Путіна. Автор статті Том Портер пояснює, що насправді радикально налаштовані американські неонацисти мають певні зв’язки з Росією.

Нещодавно ультраправий націоналіст Річард Спенсер охарактеризував Росію як «єдину білу силу в світі», та під час одного з протестів зазначив, що Росія «є нашим другом».

Автор звертає увагу на те, що Спенсер має тісний зв’язок із Олександром Дугіним – російським ультра-націоналістом, який раніше був радником Сергія Наришкіна – члена партії президента Росії Володимира Путіна, який нині є головою російської Служби зовнішньої розвідки. «Дугін підтримує роль православної Росії у захисті проти занепадницьких, на його думку, ліберальних західних сил», – пояснює Портер. Тим часом колишня дружина Спенсера – Ніна Купріянова – активно просуває ідеї російського націоналізму та є перекладачем Дугіна. А сам Спенсер досить часто з’являється на російському телебаченні, повідомляє видання.

Та Річард Спенсер – не єдиний ультраправий лідер на Заході, який має зв’язки із Росією.

Інший ультраправий американський лідер Метью Хаймбах також публічно висловлює свої симпатії до Путіна, демонструючи під час протестів російські прапори поряд із прапорами Конфедерації, повідомляє видання. Хаймбах нещодавно зазначив, що «Росія сьогодні є лідером вільного світу. Путін підтримує націоналістів в усьому світі та будує альянс антиглобалізму, при цьому просуваючи традиційні цінності та самовизначення».

Портер повідомляє, що Девід Ернест Дюк – колишній лідер місцевого «Ку-Клукс-Клану», який деякий час прожив в Росії, де він має нерухомість, описує Росію як «ключ до білого виживання».

Автор книги «Росія та західні ультраправі: Танго Ноар» Антон Шеховцов повідомив Newsweek, що «зв’язки між американськими та російськими фашистами дуже давні». Він зазначив, що «хоча й немає ніяких доказів того, що Кремль як офіційний орган колись намагався налагодити зв’язки з неонацистами у США, такими як Спенсер чи Дюк, однак обидва з них мають давні стосунки з їхніми російськими фашистськими колегами».

Інтернет видання The Huffington Post пише про те, за допомогою чого Росія могла б виграти Третю світову війну. Автор статті Майкл Розенблум пояснює, що Володимир Путін дуже хотів би повернути всю велич, яку колись мав СРСР, та він розумів, що Росія ніколи б не могла конкурувати із сильною Америкою, яка залишилася єдиною наддержавою після розпаду СРСР.

«Але Путін був як майстром КДБ, так і майстром дзюдо, а дзюдо – це мистецтво використовувати силу та вагу опонентів як зброю проти них. Путін був досить маленьким як для росіянина, зростом тільки 170 сантиметрів, тому він знайшов віддушину в дзюдо у свої молоді роки. Це був спосіб конкурувати з людьми набагато більшими, ніж він», – пояснює автор.

Розуміючи, що Росія не зможе конкурувати з Заходом за допомогою звичайної зброї, Путін доклав всіх зусиль та гроші на те, щоб створити армію людей, яка за допомогою комп’ютерів та технологій зможе спричинити набагато більше шкоди будь-якій країні світу, ніж звичайні військові чи традиційна зброя. Кіберпростір став полем бою для Кремля, який наразі має серйозний потенціал у цій сфері, йдеться у статті.

Автор пояснює, що історія війн – це завжди історія створення нової зброї, яка змінює світ. А новою зброєю сьогодення, до якої ніхто не підготовлений – це кіберзброя.

За допомогою цієї нової зброї, мовиться в статті, Путін зміг втрутитися у вибори США та посприяти обранню Дональда Трампа, що було «дитячою іграшкою» для колишнього службовця КДБ. «Вони визволили свою маріонетку у Білому домі», чим посилили позиції ультраправих у країні. Згодом, автор передбачає, у США може вибухнути громадянська війна, яку буде важно зупинити з «легко маніпульованим інструментом у Білому домі», і країна перетвориться в «американську версію Могадішо».

«Озброєні ополченці блукали по вулицях, закон і порядок перестали функіонувати, і держава була розбита зсередини. Американці знищили себе. І саме так закінчилася Третя світова війна», – уявляє у висновках автор.

Американський журнал з міжнародних відносин The National Interest відповідає на запитання, чи готуються Росія та Китай до війни між собою. Автор статті Юджин Чоу звертає увагу на те, що обидві країни розгортають вздовж далекосхідного кордону Росії з Китаєм потужний ядерний арсенал.

Незважаючи на те, що наразі Китай та Росія є союзниками, їхні відносини не завжди були дружніми, нагадує автор: у 1969 році СРСР та Китай вже якось опинилися на порозі війни в результаті військових сутичок на кордоні.

Прикордонні території Росії «особливо привабливі для ненаситних китайських фабрик, кількість яких постійно зростає». «У регіоні знаходяться майже всі діаманти Росії, третина її золота, а також основні родовища нафти, природного газу та цинку», – повідомляє видання.

Але насправді ці дві країни не збираються розпочинати війну, вважає Чоу. Справа у тому, що «військове нарощування у регіоні є спадщиною китайсько-російської напруженості, військовою стратегією Холодної війни та браком коштів на будівництво нової російської військової інфраструктури».

Та це військове нарощування не є знаком агресії, а, навпаки, те що «обидві держави можуть модернізувати свої військові формування та ракети в районі, який колись був досить суперечливим, вказує на те, наскільки близькими Росія та Китай стали після закінчення Холодної війни», – зазначає автор.

Видання звертає увагу на те, що для Заходу це є небезпечним сигналом, адже Пекін і Москва дуже не задоволені американським лідерством в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.