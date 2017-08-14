Президент США засудив расизм після подій у Шарлотсвіллі

Президент США Дональд Трамп виступив із засудженням расизму після сутичок у місті Шарлотсвіллі у штаті Вірджинія на вихідних, що спалахнули через плановану демонстрацію білих расистів і в перебігу яких загинула людина.

«Расизм – це зло, а ті, хто вдається до насильства в його ім’я, – злочинці і головорізи», – заявив він.

За словами Трампа, «Ку-клукс-клан», неонацисти і білі расисти «несумісні з усім, що дороге нам як американцям».

Після самих сутичок, що сталися в суботу, президент уже засуджував насильство, але тоді він не засудив екстремістських поглядів, що спричинили його, і це викликало різку критику на адресу Трампа.

Зокрема, раніше в понеділок із бізнес-ради при Білому домі на знак протесту проти такої позиції президента публічно вийшов керівник американської фармацевтичної фірми Merck Кеннет Фрейзієр, афроамериканець, заявивши, що мусить висловити свої позицію проти нетерпимості й екстремізму і що керівники США «повинні поважати наші засадничі цінності, чітко відкидаючи вияви ненависті, нетерпимості і расової зверхності, що суперечать американському ідеалові, за яким усі люди створені рівними».

Також раніше в понеділок суд у США відхилив можливість застави для чоловіка, взятого під арешт після наїзду автом на демонстрантів проти расизму у Шарлотсвіллі, внаслідок чого загинула учасниця акції протесту проти демонстрації расистів і ще 19 людей були поранені. 20-річному Джеймзові Алексу Філдзові висунули звинувачення у свідомому вбивстві, трьох випадках зловмисного заподіяння тілесних ушкоджень і втечі з місця транспортної пригоди.

У суботу сотні прихильників ідеї «зверхності білої раси» зібралися в Шарлотсвіллі на плановану демонстрацію проти рішення міської влади зняти пам’ятник генералові часів Громадянської війни у США 1861–65 років Робертові Лі, що був командувачем війська «конфедератів» – південних рабовласницьких штатів, які повстали проти рішення Вашингтона скасувати у США рабство. Їм на противагу виступили демонстранти протилежних поглядів і антифашисти, що спричинило запеклі сутички. В якийсь момент Філдз, якого називають прихильником нацизму і який мав радикальні расистські погляди, в’їхав автом у контрдемонстрантів. Також із цими акціями насильства пов’язують загибель двох поліцейських внаслідок аварії їхнього патрульного вертольота.

Тоді Трамп закликав до єдності і висловив співчуття потерпілим, але зазнав різкої критики з боку і демократів, і республіканців за те, що говорив про насильство нечітко і не засудив прямо демонстрантів-расистів, які, як вважають, і почали вдаватися до насильства того дня.