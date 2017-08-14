Суд у США відхилив можливість застави для арештованого за наїзд у Шарлотсвіллі

Суд у США відхилив можливість застави для чоловіка, взятого під арешт після наїзду автом на демонстрантів у місті Шарлотсвіллі, внаслідок чого загинула людина.

Таким чином, 20-річний Джеймз Алекс Філдз залишається під арештом – принаймні до часу, поки він матиме адвоката, що зможе оскаржити цей арешт.

Наразі арештований не має захисника через можливий конфлікт інтересів у юристів – унаслідок його наїзду серед потерпілих є родич одного з членів управління призначених адвокатів.

Його звинувачують у свідомому вбивстві, трьох випадках зловмисного заподіяння тілесних ушкоджень і втечі з місця транспортної пригоди після наїзду на демонстрацію в місті Шарлотсвіллі у штаті Вірджинія в суботу, 12 серпня, через що загинула одна учасниця акції і ще 19 людей були поранені.

У Білому домі заявляли, що цей напад «відповідає визначенню тероризму».